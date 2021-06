Supervivientes: Palito y Lola se separan

Las mejores amigas del reality ‘Supervivientes’ ayer tuvieron que separarse tras pasar 55 días juntas como uña y carne. Palito fue expulsada inesperadamente y Lola no pudo contener la desesperación y tristeza al recibir la noticia.

Ninguna de las supervivientes se esperaban esta expulsión y mucho menos, lo espectadores, cuya reacción fue de perplejidad tras no creerse lo que estaba ocurriendo. Lola no podía dejar de decir “no, no, no, no puede ser”. Ambas se han hecho inseparables y casi, como aseguran ellas, como hermanas, en la trayectoria de este concurso. Como ha publicado Telecinco.es, se merecían llegar a la final por logros como el de llegar a pescar 200 peces juntas, algo que superó los récords del concurso. Parecían un dúo invencible que luchaba contra viento y marea por permanecer en el reality y juntas.

Se encontraban en la Playa de los Desterrados, a la cual la primera que llegó fue Lola y poco después compartía costa con Palito. En la gala de anoche, Carlos Sobera pronunció un discurso al saber de la expulsión de Palito: “Habéis conmovido a todo el país. Son muchos los que piensan que sois concursantes bárbaras, descomunales, incomparables a lo largo de la historia de Supervivientes, pero todo, incluso lo bueno, lo muy bueno, como vuestra amistad, aquí y ahora, tiene un fin…ha llegado el momento de separaros”.

En la despedida, Palito asegura que sus compañeros son su premio, no llegar a la final y ha sido la experiencia más dura que ha pasado y a pesar de sentirse agotada y triste por tener que irse, se siente feliz porque sus compañeros puedan llegar a la final y orgullosa por haberse superado a sí misma.