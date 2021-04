Terelu Campos: “Si alguien piensa que Rocío Flores no me duele, no me conoce”

Casi una hermana para Rocío Carrasco y una de las personas más cercanas a la hija de Rocío Jurado en las dos últimas décadas, Terelu Campos no quiere ni puede ocultar su felicidad por el paso al frente que ha dado su gran amiga con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desvelando después de 25 años de silencio el infierno que vivió tanto durante su matrimonio como tras su separación de Antonio David Flores. A pesar de todo, "y por principios", la colaboradora se niega a hablar del malagueño, aunque sí lanza un mensaje dejando claro el cariño que siente por Rocío Flores - que la llamaba 'tita' en el pasado por su estrecha relación - a la que recientemente se encontró casualmente en la calle después de 8 años sin verse.

- CHANCE: Hola Terelu, buenas noches. Qué tal. Antonio David ha roto su silencio y ha hablado.

- TERELU: No sé nada.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

- CH: Ha comentado que va a demandar todo lo demandable.

- TERELU: Es que no tengo nada que decir, te juro que no sé nada. He presentado una gala esta mañana y no me he enterado de nada, he ido a comer y luego he estado aquí con mis amigas, no he visto la tele en todo el día.

- CH: Antonio David demandará lo demandable.

- TERELU: Me trae sin cuidado, qué quieres que te diga hija.

- CH: Has comentado que esta mañana has estado con una gala, también estaba Rosa Benito.

- TERELU: No tengo nada que decir.

- CH: Ella ha acudido a la hemeroteca para demostrar que muchas cosas que está diciendo Rocío Carrasco son mentira.

- TERELU: No tengo nada que decir hija.

- CH: Antonio David ha comentado que todas estas declaraciones que ha hecho Rocío no ayudará a la relación entre madre e hija.

- TERELU: Yo quiero que todos estén bien, sobre todo la niña y la madre, las dos. Es lo único que me importa en la vida.

- CH: Llegará ese momento, los niños están sufriendo mucho, al final son las víctimas.

- TERELU: Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Solo te puedo decir que Dios quiera que sí. Nada más.

- CH: Algo que decir a Antonio David.

- TERELU: No, yo no, nunca he hablado de él ni lo voy a hacer en mi puñetera vida, jamás, es una cuestión de principios.

- CH: Tu estas al lado de tu amiga y hermana.

- TERELU: A ver, que no tengo nada más que decir.

- CH: He de decir que estás siendo muy amable.

- TERELU: Yo te voy a decir una cosa, yo soy compañera, aunque tú no te creas que yo me siento compañera, yo me siento compañera tuya no lo dudes. Pero hay compañeros que os hacen un flaco favor a los profesionales de verdad. Os hacen un flaquísimo favor por muchas cosas y tú lo sabes, yo no lo voy a repetir. A mí cuando me hablan con educación y cariño, con respeto, el mismo que yo os tengo a vosotros, yo soy igual que vosotros. Si alguien se cree que yo me siento más, entonces no me conoce y siento que estés en la calle esperándome, lo siento de verdad.

- CH: A ti te gustaría decir las cosas.

- TERELU: A mí se me queda aquí pero hay cosas que uno no puede hacer, yo estoy muy contenta por lo que ha hecho Rocío, estoy inmensamente feliz, eso no me quita el dolor, no me lo resta pero estoy inmensamente feliz y lo que digan los demás, quien sea, si alguien piensa que esa niña no me duele, no me conoce.