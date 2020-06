Todas las medidas de la nueva normalidad en Madrid

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el protocolo de cara a la nueva normalidad que tendrá Madrid a partir del domingo, y que prevé la "necesaria reactivación" económica mientras se siga salvaguardando la seguridad de las personas, como ha explicado el vicepresidente del Gobierno regional y portavoz, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Estas son las medidas:

Transporte público y privado

En los servicios de transporte público de viajeros por carretera dependientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se mantiene la posibilidad que se ocupe el 100 por ciento de las plazas disponibles. En las zonas habilitadas para viajar de pie, la referencia de ocupación se amplía de dos a tres personas por metro cuadrado, aunque se recuerda que debe mantenerse la máxima distancia posible entre las personas.

En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, se elimina la obligación de que todos los pasajeros del vehículo residan en el mismo domicilio para poder ocupar todas las plazas y se permite que se ocupen la totalidad de los asientos, en lugar de solo dos plazas por fila de asientos.

En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (taxis y VTC) se elimina la limitación de dos pasajeros por cada fila adicional a la del conductor y se permite una ocupación de hasta tres personas por fila de asientos con independencia de que convivan o no en el mismo domicilio. Se mantiene la limitación que impide ocupar la plaza del copiloto.

En el caso de los vehículos de transporte de mercancías, se permite la ocupación máxima del vehículo.

En cuanto a la oferta de transporte público, se establece un nivel de servicio en hora punta del 100 por ciento de la oferta disponible mientras el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio.

Centros comerciales y mercadillos

En centros y parques comerciales abiertos al público, hasta el 5 de julio, se limitará el aforo al 60% de sus zonas comunes. A partir del 6 de julio, el porcentaje de ocupación se elevará hasta el 75%. Deberán mantenerse abiertos todos los accesos al centro comercial siempre que sea posible, a fin de evitar aglomeraciones y con el fin de limitar la permanencia en zonas comunes se desinstalarán o inhabilitarán los elementos de mobiliario que tengan una finalidad estancial, tales como bancos, sillones o similares, salvo los que sean estrictamente necesarios para atender a personas mayores o dependientes.

Los mercadillos, por su parte, tendrán un límite de aforo del 60% en la primera etapa y desde el 6 de julio se eleva al 75%. En este caso, los ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación,

habilitar nuevos días para el ejercicio de la actividad, prever funcionamiento alterno de los puestos autorizados o ampliar horarios.

Escuelas infantiles

Desde el 1 de julio se abrirán los centros de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años donde tendrán preferencia alumnos cuyos progenitores deban "trabajar fuera de su domicilio". Eso no significa, aun así, que en el caso de que alguno de los progenitores esté teletrabajando los niños no puedan acudir, solo que no tendrán esa preferencia de admisión.

Parques infantiles y actividades en la naturaleza

Los parques infantiles, pistas de skate y espacios al aire público de la comunidad podrán estar abiertos siempre que se respete un aforo máximo de una persona por cada cuatro metros cuadrados del recinto. Sin, embargo, los parques infantiles de parque de bolas no podrán todavía recuperar su actividad.

Asimismo, se permiten los campamentos de actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil (con 300 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados)., y se prohíbe el baño en los ríos, lagos y pozas remansadas de agua.

Estarán permitidas las actividades organizadas, con un máximo de 25 participantes, la pesca y la caza, siendo preceptivo en todos los casos mantener la distancia interpersonal o "en su defecto, el uso de mascarilla".

Por último, permanecerán clausuradas las áreas recreativas de los montes, salvo que puedan garantizar que no se supera el 75 % del aforo, así como la desinfección de merenderos, fuentes y demás mobiliario.

Piscinas

Las piscinas de la Comunidad de Madrid abrirán a partir del 1 de julio al 50%, en el caso de las cuatro instalaciones que gestiona el Gobierno regional. Hay que recordar que en el caso de las piscinas del Ayuntamiento de Madrid el aforo será del 30%, habrá dos turnos y sólo se podrá acudir tras reserva previa.

Hoteles

En hoteles y alojamientos turísticos, hasta el 5 de julio el aforo en las zonas comunes no podrá ser superior al 60% de su aforo hasta el 5 de julio y desde el día después el límite de capacidad será del 75%.

Bares, cafeterias y restaurantes

Entre las medidas anunciadas, del 25 de junio al 5 de julio los bares y restaurantes podrán abrir con un aforo del 60% en el interior y un 80% en las terrazas. Esta cifra se subirá al 75% y al 100%, respectivamente, desde el 6 de julio.

Espacios cerrados

El aforo en espacios cerrados será por norma general del 60% desde el 21 de junio hasta el 5 de julio, mientras que a partir del 6 de julio el aforo será del 75 por ciento. Esta medida afectará a locales comerciales, establecimientos minoristas, centros y parques comerciales -con independencia de su superficie-, bibliotecas, archivos, monumentos, museos, cines, teatros, auditorios, instalaciones deportivas cubiertas, establecimientos de apuesta y de juego, academias, autoescuelas, formación reglada, ferias, congresos, eventos y alojamientos turísticos.

Residencias de la tercera edad

La Comunidad de Madrid flexibilizará desde el domingo el régimen de visitas a las residencias de mayores y personas con discapacidad, al activar un nuevo protocolo que incrementará la duración y la frecuencia de las citas.

El nuevo protocolo que elaboran todavía Sanidad y Políticas Sociales ampliará "el número de personas que pueden visitar a sus familiares" y mantendrá la obligatoriedad de pedir cita previa. Hasta ahora, cada residente podía recibir la visita de un solo familiar, una vez por semana y durante media hora.

Los centros de servicios sociales permanecerán cerrados hasta el 5 de julio, excepto las residencias. Desde el 6 de julio, los centros de día podrán ir reanudando su actividad en la medida en que la Consejería de Políticas Sociales lo permita, estableciendo las condiciones específicas para el desarrollo de su trabajo.

discotecas y bares

Las discotecas y locales de ocio nocturno permanecerán cerrados hasta el próximo 6 de julio. Será entonces cuando la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad estableza cuáles van a ser los requisitos que se exigirán a estos establecimientos.

Aguado, aun así, ha explicado que las condiciones de reapertura girarán en torno a unas estrictas medidas de seguridad y de higiene: no existirá la posibilidad de habilitar las pistas de baile y se exigirá que se respete la distancia social y que se cumplan todas las indicaciones técnicas de la Consejería de Sanidad.