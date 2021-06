La tribu más aislada del mundo vive en la Isla Sentinel

La tribu que vive aislada en esta isla desconoce lo que es el fuego, siguen cazando con arpones y lanzas y no tienen un lenguaje desarrollado que pueda conocer o entender un ser humano que viva ahora en sociedad.

La Isla Sentinel prácticamente desconocida para todo el mundo, se sitúa en la India y apenas tiene 70 kilómetros cuadrados de superficie. Pertenece a las Islas de Andamán, un paraíso en el océano Pacífico.

La tribu que se aloja en esta isla se llaman sentineleses y rechazan cualquier contacto con el exterior, además puede resultar ser peligrosa.

El vídeo del día La coalición de Gobierno en Israel pide cambiar al presidente del Parlamento

Siguen sin saber qué es el fuego, van desnudos o no saben cómo cultivar las tierras. No es que la tribu sea desconocida, sino que lo es también la propia isla, sin conocer cuántas personas viven en ella. Se hizo una estimación de 500 personas aunque sólo se reconocieron a 40 personas.

Manteniendo formas de vida que se llevaban a cabo en el Paleolítico, los sentineleses se encuentran entre las comunidades más antiguas del mundo, tras haber realizado un estudio de ADN, con generaciones que se remontan a 70 mil años atrás.

Aunque esta tribu viva en un territorio perteneciente a la India, no se aplican las leyes ni las autoridades intervienen en su día a día y tampoco siguen sus reglas como sociedad, simplemente son una entidad soberana bajo la protección del país.

No es buena idea el turismo por esta isla ni son aceptados los forasteros que no viven allí. Sólo una mujer llamada Madhumala Chattopafhyay fue capaz de mantener contacto con esta tribu ya que quería estudiar las tribus de estas islas: “tribus que no necesitan forasteros que los protejan, lo que necesitan es que les dejen en paz” comentaba la antropóloga.