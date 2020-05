ULTIMA HORA: Pedro Sánchez llama a Pablo Casado para aclarar su posición ante la prórroga del estado de alarma

La advertencia de Pablo Casado de que no tiene sentido seguir apoyando el estado de alarma que prevé prorrogar el Gobierno parece haber provocado la reacción del presidente.

Pedro Sánchez ha decidido descolgar el teléfono y ha llamado al líder de la oposición con el objetivo de explorar la posibilidad de que la amenaza del dirigente popular se lleve a cabo este miércoles.

El Gobierno de coalición apenas suma 155. El PSOE aporta 120 y Unidas Podemos, 35. El escenario idea para Sánchez es el apoyo del PP, pero Pablo Casado ha asegurado esta mañana que «no tiene sentido» ampliar el estado de alarma. «A día de hoy», ha apostillado, el PP «no puede apoyarla». Ese «a día de hoy» es clave. Hasta el miércoles queda una eternidad.

Tan clave como podría ser una abstención. En este escenario, todo lo que sea no votar 'no' es un balón de oxígeno para el Gobierno. Por eso Sánchez ha llamado esta mañana a Casado para intentar convencerle.

El PP tiene 89 escaños, de ahí que si se abstiene, la suma del resto del arco parlamentario no sería suficiente para tumbar el decreto de alarma. En este escenario, se trata de sumar los potenciales noes. ¿Cuántos podría haber? Ya están claros los 52 de Vox, los 8 de JxCat y los 2 de la CUP. En total, 62. Si a ellos se suman los 89 del PP, los 10 de Cs y los 2 de Navarra Suma, ya estarían en 163 frente a los 155 del Gobierno.

Ojo, el sentido del voto del partido de Inés Arrimadas es una incógnita y no se descarta que pueda incluso votar a favor para distanciarse del PP y ofrecerse como principal sostén del Gobierno. Sus diez votos son claves. Pero sí vota 'no', todo se complica. "Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos", ha advertido el ministra de Sanidad, Salvador Illa.