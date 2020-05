AHORA. Urkullu pide acabar con las conferencias de presidentes semanales y reprocha a Sánchez su pacto con Bildu, es "desconcertante"

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha considerado este domingo que el pacto del Gobierno con EH Bildu para aprobar la prórroga de la desescalada "no fue leal" y ha avisado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se arriesga a una quiebra de confianza".

A su entender, ese pacto de EH Bildu con el Gobierno llega después de que la coalición abertzale se reivindicara tras las elecciones generales como una formación de Estado y ha advertido de que igual ese posicionamiento se enmarca "dentro de una operación de más largo alcance".

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu -que siempre es el primero en hablar, por orden de antigüedad de su Estatuto-, ha pedido suprimir estas reuniones semanales. "Hay otros foros ya establecidos de coordinación", ha dicho, en busca de mayor bilateralidad.

Sánchez le ha contestado que de momento se mantendrán las conferencias de presidentes, semanalmente, hasta finales de junio. "Luego ya veremos", porque sí es "verdad" que hay que replantear las reuniones, ha concedido.

Urkullu le ha lanzado un dardo nada velado al presidente del Gobierno, por su pacto con Bildu para la derogación de la reforma laboral. El presidente del País Vasco ha hablado de "acuerdos desconcertantes" de "esta semana", en una queja a lo que en el PNV se ha considerado una zancadilla a su relación de socio con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

Otros presidentes se han quejado también del pacto con Bildu. Es el caso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha asegurado que le ha molestado "mucho" conocer el documento del acuerdo después de la votación, "con cosas que nada tiene que ver con el estado de alarma", como la laminación del marco laboral.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha secundado la idea de Urkullu de "buscar mejorar" este foro. "No tiene sentido que nos enteremos de las decisiones por televisión 15, 10 u ocho horas antes de mantener estas reuniones", ha lamentado una vez más el barón popular, que no pide eliminar la conferencia de presidentes, sino convertirla en un foro previo a las decisiones, y no posterior.

Moreno ha reclamado más "atención" a la educación: "No se puede iniciar el curso de 17 formas distintas". Tras expresar su insatisfacción por que Granada y Málaga se queden en la Fase 1, ha insistido en la necesidad de rebajar o eliminar el IVA de las mascarillas y aprobar un plan estratégico de turismo.