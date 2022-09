Ventajas de trabajar desde casa: el teletrabajo llegó para quedarse

El teletrabajo ha adquirido mayor auge a raíz de la pandemia del coronavirus, de hecho, muchos emprendedores, autónomos y empresas lo contemplan como una oportunidad para reducir gastos. Además, la nueva regulación del 2021, para establecer las bases legales son una garantía. Sin embargo, hay que adaptar los entornos, rincones y espacios con muebles de oficina que sean adecuados, para trabajar cómodamente.

En Tifón Hipermueble, empresa líder en este sector, puedes encontrar un amplio abanico de opciones en mesas de oficina para adaptarlas al hogar. Además, una de sus enormes ventajas es su relación calidad-precio. Tiene diseños modernos y funcionales que se ajustan a todas las necesidades y presupuestos. Trabajar desde casa ofrece sus beneficios, sin embargo, también hay una serie de inconvenientes, si no prestamos atención al espacio y el mobiliario.

Las ventajas de trabajar desde casa

Los beneficios de trabajar en casa son bastantes y pueden favorecer una mayor productividad y rentabilidad en términos empresariales. A continuación, enumeramos algunos de ellos y cómo favorecen tanto a la empresa como al trabajador

Flexibilidad horaria. En muchos casos, la persona puede organizarse en función de sus necesidades personales. Hay muchos autónomos y profesionales independientes que saben sacarle mayor partido a su agenda.

Menor estrés. En muchos casos, esta opción laboral garantiza un entorno más seguro y tranquilo. Además, se ahorra tiempo en desplazamientos y encontrar aparcamiento. Usar el transporte público o privado genera estrés, sobre todo, en las grandes ciudades.

Reducción de gatos. Trabajar desde casa implica no solo ahorro de tiempo, sino también de dinero. Por ejemplo, se reducen los gastos en gasolina, así como desayunos y almuerzos en bares y restaurantes.

Mayor productividad laboral. Siempre y cuando el trabajador sea organizado, notará cómo mejora su productividad. Si sabe gestionar su tiempo adecuadamente, sabrá sacarle mayor partido a sus horas laborales.

Estos son algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta, no obstante, el espacio debe reunir las condiciones óptimas para desempeñar el trabajo. Encontrar muebles de oficina baratos y decorar la estancia será fundamental para conseguir mayor comodidad.

La importancia de escoger el mobiliario adecuado para mejorar su productividad

En primer lugar, hay que saber que tanto la mesa de escritorio como las sillas de oficina tienen que reunir una serie de características para que una persona pueda trabajar sin sentirse cansado y evitar posibles lesiones. Por este motivo, hay que pensar en diseños funcionales y que sean ergonómicos.

Si bien es cierto que un escritorio tiene que cumplir con ciertas funciones básicas, como el almacenamiento, sus dimensiones, la tecnología integrada, no tenemos que olvidar la importancia de la ergonomía. Nuestro cuerpo debe estar en perfecta sintonía con el mobiliario y este aspecto lo tienen muy en cuenta los diseñadores.

Muebles de oficina para pisos pequeños

La posibilidad de personalizar estratégicamente un espacio para garantizar que el flujo de trabajo sea el adecuado ofrece muchas ventajas. Si bien es cierto que no siempre los espacios son grandes, esto no quiere decir que no sepamos sacarles el máximo partido. Hay mobiliario transformable y muy funcional para procurar los espacios reducidos, como la mesa consola extensible Kito.

Comprar los muebles online

Para finalizar, cabe indicar que en Tifón se pueden comprar los muebles de oficina online para ahorrar tiempo y dinero. La plataforma es muy intuitiva y, en caso de duda, siempre se cuenta con un equipo de profesionales para asesorar a los clientes.

En definitiva, Tifón Hipermueble, con más de 25 años en el sector, cuenta con tiendas repartidas en doce Comunidades Autónomas. La profesionalidad y la atención personalizada son claves para ofrecer la mejor solución en función de las necesidades de cada persona.