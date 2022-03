La vivienda nueva y usada crece hasta el 6,2%

Adquirir una vivienda no es fácil para la mayoría de la población, y más de uno tiene que recurrir, además de al préstamo hipotecario, a entidades no bancarias como www.wandoo.es para hacer frente a gastos añadidos. Entre ellos pueden estar una tasación urgente o una señal para un contrato de arras ante el que no se puede esperar.

Tendencia alcista

Este estudio de Tinsa detectó que los valores medios habían aumentado comparados con los del último mes de 2021. Todos, menos la costa del mediterráneo que se mantuvo bastante más estable que el resto. De hecho, el precio medio se ha revalorizado hasta un 27,4% en España desde el inicio de la crisis y lleva una bajada del 24,3%.

Según la directora del Servicio de Estudios de la sociedad de tasación, Cristina Arias, los datos sobre la compraventa y las hipotecas reflejan una clara tendencia al alza. Para ella, el sector inmobiliario sigue presentándose como alternativa de inversión interesante. Recuerda también que los intereses son más bajos y se unen a la inflación.

Por su parte, la costa atlántica y las localidades interiores más pequeñas destacaron por un crecimiento en la tasa interanual superior al 7,6%. Por detrás de ellas estaban las islas con un 7,3% y las zonas metropolitanas con un 7%. Sin embargo, la costa del mediterráneo lo hizo en un 6,2% y las grandes capitales en un 5,2%.

Todo apunta a que los precios registran subidas moderadas, aunque oferta y demanda no vayan del todo acompasadas. En cuanto a la obra nueva, está reactivándose menos por la subida del precio de las materias primas en el sector de la construcción, lo que comenzó a detectarse en marzo de 2021.

Las ciudades vivieron el creciente más elevado con un 1,3%, lo que duplicaba la media nacional por encima del experimentado por el resto de los municipios. En la costa mediterránea se sufrió una bajada del 0,1% después de que meses antes subiera algo, es decir, que se ha mantenido casi sin cambios.

Un antes y un después de la crisis

En España, el precio medio de la vivienda sufrió una intensa caída del 24,3% desde la fuerte subida de 2007. De hecho, se revalorizó un 27,4% desde el que fuera el valor más bajo de toda la crisis económica.

Grandes y medianas ciudades son las que indican el mayor recorrido alcista desde los mínimos con un 32%, seguidas de las islas con un 29,8%. Según Tinsa, esta evolución los coloca como los grupos más cercanos a los máximos que hubo en España desde el año 2000 al año 2010.

Las islas están a un 12,1% por debajo de las puntuaciones más altas del ciclo que las precede y las grandes ciudades y capitales de provincia están en un 23,4%. La costa del mediterráneo sigue arrasando un descenso desde 2007 que va ya por el 34,5%.