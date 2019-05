Los 24 diputados de Vox aún no tienen asignado despacho en el Congreso

Fueron los primeros en recoger su acta como diputados y en constituirse en grupo parlamentario. No obstante, los 24 de Vox aún no disponen de un despacho para ejercer su labor parlamentaria, más de un mes después de celebrarse las elecciones y también después de que se constituyeran las Cortes.

Según explican al Confidencial Digital diputados de la formación liderada por Santiago Abascal, a día de hoy el Congreso de los Diputados solo les ha otorgado una dirección de correo electrónico y un teléfono móvil, “que es el que estamos empleando a modo de ordenador, ya que ni eso nos han dado todavía”.

La Cámara Baja, al no haber habilitado también una serie de estancias para los diputados y las reuniones de Grupo de Vox, ha decidido retrasar también la entrega de ordenadores: “Como no tenemos ni mesa ni dónde enchufarlo, aún no nos lo han dado”.

Así las cosas, en estas semanas los diputados de Vox han empleado zonas comunes del Congreso para mantener reuniones e ir preparando el trabajo parlamentario, a la espera de que la Cámara les asignara de forma definitiva unos despachos propios.

Las razones del Congreso de los Diputados

Los diputados de Vox consultados explican que “si no tenemos despachos es, lisa y llanamente, porque otros que ahora se han quedado sin escaños, nos lo están ocupando”. Una circunstancia, añaden, que es “responsabilidad” del Congreso, por no haber intervenido todavía.

Desde la Cámara Baja, sin embargo, se han justificado ante los de Abascal explicando que, hasta el pasado miércoles, los diferentes partidos podían presentar la petición para constituirse en grupos parlamentarios, que se han aceptado o rechazado en la jornada de ayer.

Por tanto, en función de los grupos constituidos, se irá asignando un espacio de trabajo específico para cada partido. Pese a ello, en Vox no entienden la lentitud mostrada por la Cámara: “Hemos pasado de la guerra de asientos en el pleno de constitución de las Cortes a la guerra de despachos, de los que no quieren desprenderse los que no repetirán en esta legislatura”.