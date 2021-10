Un centenar de militantes del PSOE han pedido a Ábalos que se vengue de Pedro Sánchez por el “mal trato recibido”

José Luis Ábalos tuvo una aparición fugaz en el 40º congreso federal del PSOE, sin haber cruzado todavía palabra con Pedro Sánchez desde su destitución del Gobierno el pasado mes de julio. El ex número tres del partido no ha tenido un acto de reconocimiento del partido como el de Carmen Calvo, lo que ha movilizado al entorno del ex ministro.

Ábalos fue una de las principales víctimas de la crisis de Gobierno impulsada por el presidente antes del verano que también se llevó por delante a Carmen Calvo y al director de Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo.

El ex secretario de Organización tuvo el reconocimiento de los ‘suyos’ en una cena homenaje, organizada en paralelo al congreso federal del PSOE en Valencia, simposio que Ferraz ha vendido como el de la “unidad”, pero que dejó algunos episodios que han acabado por poner en cuestión esa imagen de armonía y afinidad.

Cena con un centenar de militantes

Fuentes presentes en la cena de militantes con Ábalos en Valencia explican a Confidencial Digital que la velada, que surgió para arropar al ex número tres del partido, tuvo que cambiar incluso de ubicación cuando los asistentes superaron el centenar.

Acudieron a la convocatoria militantes de varias federaciones socialistas, de toda España, no solo de Valencia –de donde procede Ábalos-, porque no hay que olvidar el papel nacional que ha jugado el ex ministro de Transportes en los últimos años.

En el entorno de José Luis Ábalos aseguran que las cenas con los ‘suyos’ son frecuentes cuando viaja a Valencia, y siempre trascienden por la inquietud que despiertan, aunque finalmente no concluyan en ningún movimiento extraño, al menos hasta ahora.

Vengarse por el “mal trato” de Sánchez

La soledad de José Luis Ábalos contrasta con el reconocimiento que el congreso federal dio a Carmen Calvo. La ex vicepresidenta del Gobierno, emocionada, participó en una mesa sobre igualdad y feminismo el primer día del cónclave. Y recibió el cariño y el aplauso de la militancia.

Pero ni el sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, ni la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se acordaron del ex ministro en sus discursos. Y eso que estuvieron plagados de referencias, agradecimientos y demás alabanzas a muchas de las ‘víctimas’ de la crisis de Gobierno de Pedro Sánchez.

Una actitud de Moncloa y Ferraz que llevó al centenar de militantes del PSOE a pedir a Ábalos durante la cena que se vengue de Pedro Sánchez por el “mal trato recibido”, según ha podido confirmar ECD por algunos de los presentes.

Una versión que contrasta con la de otros asistentes, que han intentado rebajar la convocatoria a una “simple cena de amigos” para evitar represalias desde Ferraz, y destacando que no hubo discursos políticos ni referencias al Gobierno de Pedro Sánchez.

No haré daño como Iván Redondo

En cambio, el ex secretario de Organización aplacó los ánimos de sus fieles durante esa cena, según las mismas fuentes, afirmando con rotundidad que no va a hacer daño al partido porque él no es Iván Redondo.

Hay que recordar que la ex mano derecha del presidente del Gobierno arremetió hace unos días contra la cúpula del PSOE. Afirmó que “Pedro Sánchez ya es pasado”, apuntó que Yolanda Díaz podría llegar a La Moncloa y dejó claro que su relación con Adriana Lastra y Santos Cerdán no era para nada fluida.

Las declaraciones de Redondo en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 se han interpretado como un ataque a la línea de flotación de la dirección socialista, el entorno en el que ha confiado Sánchez el futuro del partido.

La “discreción” de Ábalos y Calvo

Frente al comportamiento del ex jefe de gabinete del presidente, las fuentes socialistas consultadas por ECD aplauden la “discreción” con la que Carmen Calvo y José Luis Ábalos han asumido su salida del Consejo de Ministros. Un “silencio” que están dispuestos a mantener por ahora, según confirman en sus respectivos entornos.

Hasta en la cúpula de Ferraz valoran que ambos se han mantenido quietos, y en un discreto segundo plano, “sin enredar ni filtrar versiones interesadas” sobre su destitución. “Han tenido una reacción ejemplar: no han querido hacer daño ni a Sánchez ni al partido”, destacan diputados del PSOE en el Congreso.

El pulso entre Iván Redondo y Ábalos

En el PSOE explican que Iván Redondo y José Luis Ábalos nunca han protagonizado discrepancias en público. Es más, la versión que han trasladado a los medios es que son “uña y carne”. Sin embargo, frente a esa idílica sintonía, fuentes de la Ejecutiva socialista reconocen que existía una sorda pugna entre ambos.

El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez no ocultaba en privado que prefería un secretario de Organización más próximo a las estrategias que se cocinaban en Moncloa. En el PSOE apuntaban incluso que contaba desde hacía meses con un candidato al cargo: su entonces mano derecha en Presidencia, Francisco Salazar. Salazar es director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y secretario ejecutivo de Acción Electoral del PSOE.

Iván Redondo había previsto que en el Congreso de Valencia, tras el éxito en Cataluña y lo que pudiera pasar en Madrid, podía convencer a Sánchez de que ese cambio era el más adecuado para mejorar la coordinación de mensajes entre Ferraz y Moncloa. Contaba en principio con el respaldo del presidente. Pero Redondo no llegó a la cita del pasado fin de semana.