Ábalos no ha vuelto a hablar con Sánchez desde que estalló el ‘caso Koldo’

El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de julio de 2024, en Madrid.

El exdiputado socialista, José Luis Ábalos, —ahora en el Grupo Mixto— no ha hablado con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desde hace meses, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes cercanas al diputado. Ni le ha trasladado su malestar por el examen del Ministerio durante su mandato, ni ha podido conversar con él sobre qué votará en los Presupuestos o la reforma necesaria para ejecutar el nuevo régimen financiero pactado entre el PSC y Esquerra Republicana. Dos votaciones cruciales que pueden aprobarse o desestimarse por tan solo un voto.

Desvincularse de la disciplina de voto

El parlamentario ha comenzado a desvincularse del que fuera su partido hasta que Ferraz decidió suspenderle de militancia después de que saliera a la luz el ‘caso Koldo’. La dirección del partido le empujó para que renunciara al acta de diputado en el Congreso, pero decidió quedarse para mantener el aforamiento y defenderse de lo que considera una “persecución” política.

El exministro de Transportes y también exsecretario de Organización del PSOE hasta el verano de 2021 aseguró que no sería un obstáculo para los socialistas y votaría siempre en el mismo sentido que sus excompañeros. Pero la auditoría ordenada por el actual titular de Transportes, Óscar Puente, que ha revelado los errores que se produjeron desde el Ministerio durante los meses de la pandemia en los que operó presuntamente la trama, han despertado el enfado de Ábalos.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 7 de septiembre de 2024, en Madrid.

Ya no promete lealtad en las votaciones parlamentarias, sino que decidirá “en conciencia” en cada pleno. El exministro está convencido de que la intención detrás de la auditoría encargada por Puente es imputarle, una información adelantada por ECD.

Tampoco habló con Sánchez en los días previos a su marcha al Grupo Mixto

El exministro no ha tratado de ponerse en contacto con el líder del Ejecutivo, con quien conversó en Moncloa dos meses antes del estallido de la trama. Tampoco ha habido movimientos a la inversa, el presidente ha marcado distancias con el exministro y no hay visos de un acercamiento en mitad de la guerra abierta entre el ex número dos del partido y Puente.

Aunque la ausencia de conversaciones entre el líder del Ejecutivo y Ábalos se remonta hasta diciembre de 2023. El exministro acudió al Palacio de la Moncloa con su vuelta al Gobierno revoloteando en todas las cábalas. En el PSOE esperaban una renovación que no se produjo, y se terminó emplazando a después de las elecciones europeas.

El exministro nunca ha desvelado de qué hablaron aquel día prenavideño, pero fuentes cercanas al extitular de Transportes confirman a ECD que fue una de sus últimas conversaciones. Tras el estallido del 'caso Koldo' —en el que la justicia investiga si Koldo García, mano derecha de Ábalos en el Ministerio, corbó comisiones a cambio de favorecer la adjudicación de mascarillas a empresas amigas en plena pandemia de la covid-19— Sánchez no se dirigió al exministro. En las primeras horas, como adelantó este digital, dirigentes y diputados socialistas le trasladaron el máximo apoyo.

Pero a medida se desataba la cascada de informaciones sobre la presunta trama, las peticiones de dimisión se fueron desencadenando. En aquellos días, como adelantó este periódico, la cúpula del PSOE llamó al exministro para que dejara el acta de diputado, pero no fue Sánchez. Para entonces, el presidente ya había cortado la relación con el exnúmero dos del partido.

Ferraz abre la puerta a su vuelta... si no hay nada

Sin embargo, si las investigaciones judiciales en curso concluyen que no hay indicio alguno para imputar a Ábalos o queda absuelto en un hipotético juicio, Ferraz afirma que no habría inconveniente en que el que fuera hombre fuerte de Sánchez desde 2018 hasta 2021 volviera a las filas del partido.