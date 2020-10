“Me presento para devolver el voto a los españoles”: Santiago Abascal ha concretado en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados su propuesta para el caso de que saliera adelante la moción de censura que se debate en la cámara baja de las Cortes Generales.

El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.



Tal y como contó ECD este martes, el líder de Vox ha explicado que su intención, si ganara la moción de censura, sería en primer lugar formar “un gobierno de emergencia nacional”, “reducidísimo” frente a los más de 20 ministerios actuales, y con “personas de distintas sensibilidades ideológicas”, que se encargaría tomar las decisiones técnicas y políticas necesarias para hacer frente a la epidemia de coronavirus y a la crisis económica, pero “sin interferencias de caciques locales” ni de ideólogos de izquierda.

Abascal se ha comprometido a que ese Gobierno que saldría de una moción de censura triunfante convocaría elecciones “inmediatamente”. Lo ha subrayado, para contrastar con lo que ocurrió con Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018: “Hasta en los bancos del Gobierno, saben que a diferencia del anterior candidato, yo sí cumpliré mi palabra”, mientras que el presidente socialista planteó en su discurso convocar elecciones, y una vez en La Moncloa dijo que pretendía agotar la legislatura.

El líder de Vox ha aprovechado este anuncio para asegurar que, si ellos gobernaran, esas elecciones generales sí se desarrollarían “en un clima de libertad e igualdad de oportunidades”.

Según Abascal, en algunas zonas de España hasta ahora muchos ciudadanos votan con miedo. Así que él ha asegurado que, de llegar a gobernar gracias a esta moción de censura, movilizaría a las Fuerzas de Seguridad para garantizar que “no se ataque ningún acto de un partido político legal”.

De esta forma, Vox apuntala su relato de que las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco estuvieron viciadas por los ataques de radicales independentistas y de extrema izquierda que reventaron algunos mítines de su partido en campaña. “Seremos implacables con cualquier forma de violencia”, ha apostillado Abascal.

El aspirante a presidente del Gobierno no ha sido muy duro con el Partido Popular y Ciudadanos, que no van a apoyar su moción de censura. Ha dicho que respeta a quienes de buena fe no ven necesaria esta moción de censura, pero de forma recíproca, les ha pedido que respeten a Vox en su iniciativa para “detener el proceso de destrucción de España”.

Abascal ha reservado sus ataques para el Ejecutivo. Ha vuelto a insistir con la polémica frase que pronunció hace tiempo: “El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor que ha habido en España en 80 años”, incluidos los gobiernos de la dictadura, “y quizá me quede corto, y es el que peor ha gestionado la pandemia en todo el mundo”.

También lo ha calificado como “Frente Popular socialcomunista, en alianza con separatistas y terroristas” y como “una mafia”, y ha acusado al PSOE y a Sánchez de haber cometido un “fraude electoral a la democracia”, por finalmente haber pactado con los partidos que, en campaña, había asegurado que no pactaría.