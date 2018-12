Abogados catalanes se desplegarán el 21-D para identificar abusos policiales

“El 21-D serem ingovernables”: el independentismo más radical se prepara para volver a mostrar su fuerza en la calle este viernes 21 de diciembre, con una jornada de movilización por toda Cataluña, pero sobre todo concentrada en Barcelona, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal.

Los mensajes de los Comités de Defensa de la República (CDR) apuntan a que los colectivos más radicales van a hacer lo posible por boicotear o al menos dificultar la reunión del Gobierno de España en la Casa Llotja de Mar.

De ahí que varios miles de agentes de los Mossos d’Esquadra, reforzados con cientos de policías nacionales y también la Guardia Civil, activan desde este jueves 20 de diciembre un dispositivo especial para tratar de garantizar la seguridad del Gobierno y también la normalidad en Barcelona y el resto de Cataluña.

Abogados desplegados en las manifestaciones

La amenaza de que los independentistas más radicales traten de superar los cordones policiales hace prever que este viernes 21 pueden producirse altercados en Barcelona, cargas de los Mossos, enfrentamientos entre manifestantes violentos y agentes...

Confidencial Digital ha podido saber que tanto en las movilizaciones de Cataluña como las que se producirán en otros lugares de Cataluña se “desplegarán” abogados para estar alerta ante la posibilidad de que se produzcan abusos policiales por parte de las Fuerzas de Seguridad, y que de una u otra forma se constriñan los derechos de los manifestantes.

Así lo confirman a ECD desde Drets, una asociación de profesionales del Derecho que se creó en 2014 para responder a los “insultos y ataques sistemáticos” que, a su juicio, padecen los catalanes. Han actuado judicialmente para poder exhibir esteladas en las finales de Copa del Rey celebradas en Madrid, han denunciado insultos en Twitter contra catalanes en el accidente del avión de Germanwings, y también se han movilizado activamente desde el referéndum del 1-O.

Precisamente el plan de Drets es organizar un “despliegue” similar al del 1 de octubre de 2017. En esa jornada abogados de esta asociaciones acudieron a los puntos de votación para hacer de “observadores” de la actuación de la Policía y la Guardia Civil, para denunciar las vulneraciones de derechos que pudieron constatar.

Vigilarán la violencia policial

Fuentes de Drets explican que ellos participan en una Coordinadora de la Abogacía Catalana, en la que participan colegios profesionales y distintas asociaciones de juristas de toda Cataluña (Barcelona, Gerona, Manresa, Reus, la comarca de Tierras del Ebro...). La docena de asociaciones de esta coordinadora ha acordado sacar a sus abogados a las calles este 21 de diciembre para monitorizar las manifestaciones independentistas.

Los abogados de Drets y del resto de entidades de esta coordinadora estarán disponibles a actuar como abogados de oficio en caso de que lo solicite alguien que resulte detenido este 21-D, si llegara a darse el caso. No hay que olvidar que impedir el acceso a las reuniones a los miembros del Consejo de Ministros puede considerarse un delito contemplado en el Código Penal.

El objetivo es, más bien, estar vigilantes para que no se conculquen derechos fundamentales. Por ejemplo, que con motivo del fuerte dispositivo de seguridad que blindará la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona no se restrinjan el derecho de manifestación o la libertad deambulatoria, es decir, el derecho a moverse con libertad por la vía pública; además de vigilar que no se produzcan detenciones ilegales por parte de mossos y policías nacionales, o que no recurran a un uso extremo y desproporcionado de la fuerza.

Durante los días previos a la jornada de manifestaciones independentistas del 21-D está circulando un teléfono de contacto de Drets, por ejemplo, para poder contactar con esta asociación de abogados y denunciar posibles violaciones de los derechos constitucionales.

Además, el propio viernes 21 esta asociación de abogados y otras similares difundirán un comunicado recordando, entre otras cosas, los derechos que asisten a cualquier persona que es detenida en España por las Fuerzas de Seguridad.

“Todas las movilizaciones y actos de protesta deben ser pacíficos, no violentos y cívicos”, remarcan desde Drets, que pese a ello se preparan para estar vigilantes ante posibles situaciones conflictivas en las calles de Cataluña este viernes.

Los abogados que actúen como “observadores”, del mismo modo que el 1-O, se dedicarán a estudiar lo sucedido el 21 de diciembre y analizarán las actuaciones y denuncias de manifestantes que puedan suponer violaciones de derechos. Si concluyen que se han producido, acudirán a los tribunales a interponer las denuncias que sean necesarias, advierten desde Drets.