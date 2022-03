Yolanda Díaz se ve forzada a rechazar el aumento del presupuesto de Defensa por las presiones de Ada Colau

El PSOE se ha quedado solo en la izquierda en su pretensión de aumentar el gasto militar, como ha prometido Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Unidas Podemos y la mayoría de los socios del Gobierno se oponen a un incremento en el presupuesto para ir escalando hasta llegar al 2% del PIB, como quiere la OTAN.

El PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, ha insistido en que elevar hasta el 2% del PIB el Presupuesto de Defensa es un “compromiso” adquirido por el Gobierno en el marco de la OTAN y que como tal “se cumplirá”.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha declarado que “no comparte” en esta ocasión la decisión del presidente y rechaza que se suba el gasto militar, según han insistido en las últimas horas fuentes de su máxima confianza.

En su equipo aseguran también que ha trasladado su posición a Sánchez en las últimas horas, pero insisten en que ello “no abre una brecha” en el Gobierno porque “no hay ánimo de generar división”, e insisten en que hay que “normalizar” las discrepancias.

El cambio de Yolanda Díaz

Así, la vicepresidenta segunda se alinea con las discrepancias que también ha manifestado Podemos al respecto, después de que otro asunto militar, como fue el envío de armas a Ucrania, abriera una crisis en el seno de Unidas Podemos.

Díaz se posicionó entonces a favor de la decisión de Pedro Sánchez mientras que las ministras moradas Irene Montero y Ione Belarra se opusieron con una beligerancia tan contundente, que elevó al máximo la tensión interna.

Aunque la medida no es compartida por Unidas Podemos, la cartera de Defensa está en manos del PSOE y, por tanto, será una decisión del sector socialista, según el acuerdo de Gobierno firmado por ambos partidos en 2019 para la investidura de Pedro Sánchez.

La advertencia de Ada Colau

Ahora bien, según ha sabido Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido a Yolanda Díaz de que resulta clave que rechace el aumento del presupuesto de Defensa para salvar su plataforma de izquierdas.

Le ha trasladado que el apoyo a un incremento del gasto para el Ejército del Estado español, anunciado por Sánchez, es “indefendible” para los partidos de izquierda en Cataluña.

Hay que recordar que Díaz ha protagonizado un decidido acercamiento en los últimos meses a Colau, con la que quiere contar en las próximas elecciones generales como cabeza de lista al Congreso por esa provincia en la candidatura para las generales que está preparando la vicepresidenta.

Tampoco se pasa por alto que Yolanda Díaz cuenta en su equipo con Josep Vendrell, histórico miembro de Iniciativa per Catalunya (ICV) y dirigente de En Comú Podem, que fue diputado en el Congreso. Es su jefe de gabinete político, y ya trabaja junto a ella en el Ministerio de Trabajo y en su proyecto.

Yolanda Díaz “necesita” a Ada Colau

En ámbitos de Unidas Podemos explican que la vicepresidenta trata de alinearse con Ada Colau, quien mantiene una relación de absoluta frialdad con la cúpula después de los choques entre ambas partes por el intento de Podemos de controlar el aparato catalán.

En su entorno admiten que Yolanda Díaz “necesita” a Ada Colau. Sin ella, su proyecto nacional no tiene ninguna posibilidad, puesto que en Barcelona los votos de la izquierda se los lleva la alcaldesa. Y sin obtener un buen resultado en Cataluña, las elecciones generales serán un fracaso para esa candidatura de ‘izquierda amplia’ que promueve.

No olvidan además que la gran amenaza para su proyecto en Cataluña es Esquerra Republicana. En estos momentos, admiten, el principal rival en unas generales ya no es solo el PSC, sino también los republicanos catalanes.

La retórica antimilitar de Colau y de los comunes la comparten la mayoría de los partidos independentistas, siendo por ejemplo la CUP especialmente beligerante. Una campaña en la que llevan años embarcados es conseguir que el Ejército de Tierra desaloje el Cuartel de El Bruc, ubicado junto a la Diagonal de Barcelona.

La dureza de la portavoz de En Comú Podem

Ha sido también especialmente dura en esta ocasión la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, quien ha rechazado abiertamente la medida. “Vamos a ser muy claras, nos oponemos al aumento de gasto militar porque entendemos que no hay ninguna necesidad en este contexto de crisis. Lo que urge es proteger a la ciudadanía, los salarios”, ha valorado la diputada catalana del grupo de Colau.

“Hay un riesgo claro de una escalada armamentística”, ha advertido. “Entendemos que España se tiene que desmarcar absolutamente, ser una voz diferente que abandere una Europa social y democrática y no una Europa militarizada. Son muchos los motivos por los que ahora hay que aumentar el gasto, pero no el militar”, ha añadido.

ERC ya se ha desmarcado de Sánchez

Por ello, según las fuentes consultadas por ECD, el movimiento de la alcaldesa de Barcelona se produce después de que Esquerra haya insistido en que “la izquierda está obligada a ir más allá de la pancarta, que es lo sencillo”, pero ha añadido que “cuando se dice que meterle más guerra a la guerra no soluciona nada no se es un soñador como tampoco estar a favor de la OTAN implica ser un estadista”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho acogerse a los datos y ha asegurado que España se gasta “anualmente 20.000 millones de euros en Defensa” y ello pese a que en el Presupuesto actual esta cifra en realidad se reduce a poco más de la mitad. En su opinión, el gasto en Defensa del Estado español “es ya muy alto”.

Esto no impide, sin embargo, que ERC no se haya mostrado contrario al envío de armas a Ucrania porque, como señala Rufián, los republicanos catalanes creen en el derecho legítimo a la defensa. Una distinción que Colau no ha pasado por alto, y que ha provocado su maniobra para forzar el cambio de decisión de Yolanda Díaz, según confirman a ECD varias fuentes de Unidas Podemos.