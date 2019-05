Ajuste de cuentas por la ‘amarga victoria’ de Carmena: “La culpa es de Pablo Iglesias y Garzón”

“Vamos a sufrir hasta el final”, “la noche va a ser muy larga”...: estos eran algunos de los vaticinios en el cuartel general que Más Madrid, la candidatura de Íñigo Errejón a la Asamblea de Madrid y de Manuela Carmena para el ayuntamiento de la capital de España.

Los ánimos pasaron de la alegría por unos resultados que apuntaban a que Carmena mantendría la alcaldía con comodidad, a las sonrisas congeladas al comprobar que la suma de concejales de Más Madrid y el PSOE de Pepu Hernández (27) se queda por detrás de los 30 ediles que suman el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el tripartito que previsiblemente le arrebatará la vara de mando a la hasta ahora alcaldesa de la ciudad.

Las torna se volvieron en apenas unas horas. El inicio del escrutinio daba a la suma de izquierdas 30 concejales, por 28 de PP, Cs y Vox. Además, los dirigentes y apoderados que iban llegando al lugar elegido para seguir la noche electoral -en la calle Alcalá, entre la plaza de Manuel Becerra y la plaza de toros de Las Ventas- lanzaban buenas noticias.

“Las mesas que nos llegan dan muy buenos resultados”, “quedamos segundos en muchas mesas en las que no ganamos”... el optimismo llegaba incluso por distritos que no eran tan favorables. El escrutinio no había avanzado tanto en barrios con más voto del PP, por lo que algunos pedían prudencia a los más optimistas. “¡Pero si hemos ganado en Chamberí! ¡Hemos ganado en los barrios fachas!”, destacaban a gritos.

Quienes trataban de templar la euforia comentaban que el reparto entre bloques estaría mucho más ajustado que ese 30-27 que apuntaban en favor de Más Madrid y el PSOE. Las caras fueron cambiando cuando esa ventaja fue disminuyendo, hasta terminar justo a la inversa; cuando se vio que José Luis Martínez-Almeida podrá gobernar -pese a quedar segundo, como Carmena en 2015- si consigue sumar a los 15 concejales (seis menos que hace cuatro años) los 11 de Ciudadanos (que sube cuatro ediles) y los cuatro de Vox, con Javier Ortega Smith a la cabeza.