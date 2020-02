Alabanzas a Aznar y a Álvarez de Toledo en un acto del PP con la oposición venezolana

'Cuando se tiene un hijo', libro de Leopoldo López, fue presentado en un acto en Madrid por el actual líder del PP, Pablo Casado, y congregó a gran parte de las figuras del partido. Dolors Montserrat, actual eurodiputada participó también, junto a Casado, en la presentación del manuscrito y se encargó de introducir al presidente de su formación.

La presentación del libro de Leopoldo López en el Club Siglo XXI de Madrid constató, una vez más, la estrecha relación que existe entre la oposición al régimen bolivariano de Venezuela y el Partido Popular. Y dejó algunos detalles y curiosidades reseñables:

- “El Bien contra el Mal”: el acto comenzó con un mensaje de Leopoldo López (hijo) en el que se refirió a la lucha en Venezuela como una pugna que iba “más allá de tradicional disputa entre izquierda o derecha”, y que se circunscribía a una lucha “del bien contra el mal”. Algo que suscribió Casado, refiriéndose además al país caribeño como preso de la “barbarie y la sinrazón”.

- Guiño a Cayetana: en su discurso, el candidato popular hizo referencia a algunos artículos de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo -presente en el acto-, en los que preveía la deriva que iba a tomar el país caribeño en una época en la que la crisis humanitaria no era tan grave y la presidencia la ocupaba Hugo Chávez.

- Ovación en pie para Casado: tras terminar la presentación del autor del libro, todos los invitados presentes rompieron en un atronador aplauso al presidente del partido. Lillian Tintori, esposa de Leopoldo López (hijo), fue la primera en levantarse de su asiento y a quien siguió el resto de la sala.

- Lágrimas de Leopoldo: al final de su discurso el ahora eurodiputado popular, visiblemente emocionado, comenzó a llorar mientras leía lo que para él era “la parte más importante”, los agradecimientos a muchos de los allí presentes.

- Recuerdo a José María Aznar: el autor quiso en su discurso, acordarse del ex presidente popular, recordando una carta que éste escribió a un joven español en la que destacaba que “ninguno somos insustituibles pero lo que cada uno aporta a los demás es único y por muy humilde que sea la aportación, nadie la hará de la misma manera”.

- El micrófono no funcionaba: cuando López tomó la palabra tras la introducción de Pablo Casado, el micrófono de éste no funcionaba debido a problemas técnicos, y fue Dolors Montserrat quien le cedió el suyo para que pudiera ofrecer su discurso.

- Leopoldo López no escuchó las palabras de Pedro Sánchez: cuando el autor del libro fue preguntado por un invitado al acto sobre las sensaciones que le produjeron las declaraciones del presidente del Gobierno, refiriéndose a Juan Guaidó como “líder de la oposición venezolana” y no como presidente encargado. López dijo, entre risas, que no se encontraba en España y no lo había escuchado.