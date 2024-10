Albares descartó un ataque de Irán a Israel horas antes de que se produjera

Un bombardeo israelí en el sur de Líbano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, descartó en la mañana de este martes que Irán tuviese decidido atacar a Israel. Horas después, el Teherán comenzó a bombardear Tel Aviv con 200 misiles que no dejaron ningún muerto, pero sí se dirigieron a zonas habitadas —un hecho sin precedentes hasta la fecha—. El responsable del Ministerio habló con su homólogo iraní a comienzos de esta semana y de su conversación entendió que el Ejecutivo del país asiático no tenía pensado escalar el conflicto, y así lo aseguraron desde Exteriores tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Escalada del conflicto

El ministro pudo hablar por teléfono con el responsable de la política exterior de Teherán hace tan solo unos días. Desde Exteriores afirmaron, después de la conversación entre ambos representantes, que el gobierno de Irán no buscaba inflamar el conflicto desatado entre Israel y los países de su entorno.

Tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre sobre Israel, que dejó 1.400 muertos —según cifras del Ejecutivo hebreo—, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha asediado la Franja de Gaza con el objetivo —en palabras del mandatario judío— de terminar con el grupo terrorista. Desde entonces, Israel ha bombardeado sin cesar zonas con civiles palestinos que han llevado a la comunidad internacional a pedir un alto el fuego al ejército de Netanyahu, que atacó también Beirut (Líbano) el pasado 30 de septiembre por primera vez en los últimos 18 años, con la intención de matar a la cúpula de Hezbolá.

Buscando víctimas en Gaza tras los bombardeos israelíes.

Una llamada para calmar las aguas

Irán amenazó entonces con intervenir y en medio de esta ebullición bélica, el ministro de Exteriores pudo charlar con el gobierno de Teherán para trasladarle su condena a los bombardeos de Israel y a los ataques que han dejado decenas de miles de civiles muertos, según cifras recogidas por organizaciones internacionales. El Gobierno español, en línea con la comunidad europea y el Ejecutivo comunitario, solicitaron el alto el fuego inmediato y pidieron al Gobierno de Teherán que no interviniera en la guerra.

Una misión que Albares dio prácticamente por cumplida horas antes del mayor ataque que Irán ha lanzado sobre Tel Aviv.

Evacuar a los españoles del Líbano

Son días complicados para el Ministerio de Exteriores. El Ejecutivo ha tenido que evacuar de urgencia a los españoles ubicados en el Líbano tras el ataque de Israel. El Gobierno español ha fletado dos aviones para sacar a 200 españoles; sin embargo, la salida no es obligatoria, sino voluntaria. Exteriores cuenta con que una parte de los residentes no querrán salir. Principalmente, se trata de personas con doble nacionalidad —española y libanesa— que tienen sus familias en la zona y no quieren abandonar sus hogares.

La tercera tarea de rescate organizada por Exteriores desde que Albares llegó al cargo. Las de este jueves, que continuará con el segundo avión preparado para evacuar españoles en Líbano, se suma a toda la labor de rescate de los españoles ubicados en Ucrania cuando Rusia decidió invadir al país vecino, y a la salida de Gaza de todos los compatriotas ubicados allí que trataban de alejarse de los bombardeos israelíes por el paso de Rafah.