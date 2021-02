Albert Rivera no está detrás del lanzamiento de la fusión PP-Ciudadanos

Personas cercanas al ex líder de Ciudadanos aseguran a Confidencial Digital que las informaciones sobre una posible fusión PP-Ciudadanos no pasan, de momento, de ser un “globo sonda” agitado desde Génova.

“Rivera no está en eso. Además, no le veo volviendo a la política ahora, la verdad”, insisten esas fuentes que, sin embargo, reconocen que “es verdad que Albert mantiene muy buenas relaciones con Casado y Teo pero no hay nada avanzado en ese sentido” (las supuestas conversaciones para fusionar Cs y el PP).

Después de los malos resultados obtenidos en las elecciones en Cataluña, en las que Cs perdió hasta 30 escaños, algunas voces críticas auguraron al partido un futuro incierto. Inés Arrimadas trasladó a la Ejecutiva el pasado lunes la idea de reflotar el proyecto y no contempla ninguna fusión que suponga diluir el proyecto.

Es más, considera que la fusión es una idea extendida por las filas populares como “cortina de humo” para tapar su mal resultado el 14-F.

En cambio, en Ciudadanos , que viene de derrumbarse en Cataluña con una debacle de proporciones aún mayores que las de las generales de noviembre de 2019 que provocaron la dimisión de Rivera, numerosos dirigentes territoriales acarician la posibilidad de un regreso de Rivera.

Son aquellos que están viendo cómo se desmorona el proyecto y culpan a Carlos Cuadrado y José María Espejo, los hombres fuertes de Arrimadas, de la deriva actual del partido.

Rivera ha guardado silencio después del batacazo que se dio Ciudadanos en las elecciones catalanas. Su actual presidenta, Inés Arrimadas, ha responsabilizado a la herencia recibida, es decir, a Albert Rivera, del hundimiento.