Albiol incluye a militantes y simpatizantes de Esquerra Republicana, el Partido Socialista y Ciudadanos en la elaboración de su programa electoral para Badalona

El exalcalde de Badalona y candidato del Partido Popular (PP) para dirigir el municipio de nuevo, Xavier García Albiol, prepara una propuesta transversal que seduzca a personas de distinta ideología política. Por ello, en el equipo que elabora el programa electoral ha incorporado a personas cercanas a distintas formaciones políticas como Esquerra Republicana (ERC), el Partido Socialista (PSOE) o Ciudadanos, según ha confirmado a Confidencial Digital el que fuera regidor del municipio catalán. “Nuestro principal activo es esa potencialidad que tenemos de atraer votantes, desde la derecha hasta independentistas”, apunta Albiol.

Perfiles plurales para una candidatura "amplia"

Desde la candidatura del exalcalde señalan que hay “distintos perfiles” dentro de las personas que se han incorporado para trabajar en cuestiones tan relevantes como el programa electoral; desde exconcejales de Ciudadanos de otros municipios hasta militantes de la extinta Convergencia i Uniò (hoy reconvertida en Junts per Catalunya). “Hay personas afines a Esquerra Republicana o al PSOE que nos apoyan y se han sumado al equipo”.

A la derecha, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, a la izquierda, en la inauguración de la ronda de convenciones sectoriales del PP el pasado octubre.

Un ejemplo es el acto sobre deporte organizado por el PP de Badalona, que tuvo lugar el pasado jueves y en el que uno de los ponentes fue Carlas Conbarras, ex de CIU. También destacan cómo Anna Blanch, la hija del que fue regidor socialista de la ciudad durante 16 años (entre 1983 hasta 1999), Joan Blanch, ha mostrado públicamente su apoyo a Albiol.

Las políticas del PSOE, motivo de desgaste para la izquierda

Entre los motivos que pueden trasladar electores de izquierda al candidato, el aspirante a regir la alcaldía de Badalona apunta a que las políticas del Gobierno central han causado desconcierto entre los más cercanos al PSOE: “Mi percepción es que hay una parte del votante socialista que no entiende movimientos como la reforma del código penal para rebajar la malversación”.

Aunque hace casi dos años una moción de censura presentada por el grupo socialista terminó con su gobierno, las últimas perspectivas electorales apuntan a que la formación de centro-derecha podría alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y municipales que, previsiblemente, se celebrarán en mayo. En las pasadas elecciones, ni Ciudadanos ni Vox consiguieron obtener representación parlamentaria y los populares se hicieron con el 37% del voto, y once concejales, a tres procuradores de formar un Ejecutivo en solitario. Precisamente, Albiol advierte como causa de desgaste del PSOE el año y medio de gobierno con las fuerzas independentistas.

Vox, menos del 1% de votos

Los sondeos apuntan a que el PP volverá a aglutinar todo el voto de la derecha: “En Badalona Vox es un partido que no existe. No ha pasado nunca del 1%”. Del mismo modo, señala que las fuerzas independentistas “no están más fuertes” que hace cuatro años. El equipo de Albiol comenzó a ensanchar la mirada electoral en los comicios de 2019. Sin embargo, apuntan que esta vez han incluido a muchas más personas con distinta perspectiva política que antaño. “Siempre ha habido personas que colaboraban, pero no con esta magnitud”, añaden.

Una pancarta situada en la Plaza del Ayuntamiento reza: “No queremos cambiar tu ideología, queremos cambiar Badalona”, acompañada del nombre del que fuera alcalde hasta septiembre de 2021. Se trata de un distrito con un 70% de voto independentista.