Almeida mantiene su liderazgo en el tercer ‘barómetro’ de comunicación política que aprueba por los pelos al Gobierno y suspende a la OMS en plena pandemia

José Luis Martínez-Almeida lleva tres semanas en el podio nacional del barómetro sobre liderazgo en la comunicación política frente a la crisis del coronavirus de Confidencial Digital. En esta tercera ola mantiene el respaldo de la semana pasada por parte de los politólogos y expertos en comunicación política consultados desde la primera clasificación -Allende Martín, Diana Rubio, Eduardo Bayón, José Fernando García Cumbreras, Jordi Rodríguez Virgili, Juan Ríos, Paco Gutiérrez y Rafael Rubio: cinco de ellos le ubican en el primer puesto, y los otros tres, uno en el segundo, y dos en el tercero.

Se incrementa también el consenso en valorar el trabajo de estos días de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el top 5 de cinco de los expertos, muy por encima de Yolanda Díez, ministra de Trabajo; Salvador Illa, ministro de Sanidad, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, que son los únicos miembros del Ejecutivo con presencia en la tercera edición de esta tabla.

En esta ocasión, el bronce nacional es exclusivo para el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que adelanta en el ranking al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno-Bonilla.

Sobre las valoraciones que dan consistencia al reconocimiento de Martínez-Almeida en la gestión mediática de la pandemia, Diana Rubio, directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, destaca que “sigue en la misma tónica desde el principio, sin ataques políticos, con muchos gestos humanos. Queda claro que su objetivo principal es acabar cuanto antes con esta situación, y por eso sus mensajes son creíbles. Sin duda, es un líder español que está afrontando la adversidad y la incertidumbre de una manera sobresaliente”.

Allende Martín, consultora y CEO-fundadora de CompoLider, apuesta por el alcalde de Madrid de nuevo en lo alto de este podio. En su opinión, “se ha reforzado su liderazgo en estos días gracias a su comunicación, a sus actuaciones y a su capacidad de consenso y diálogo con otros políticos. En la entrevista en El objetivo de La Sexta del pasado 12 de abril demostró solvencia, capacidad de respuesta, conocimiento de la situación y, sobre todo, un tono conciliador que sobresale cada vez que dice "no es momento de criticarnos entre las instituciones, sino de autocrítica". Llama la atención su elogio a otros políticos, como Margarita Robles o José Luis Escrivá. Su mensaje directo y sincero llega al ciudadano. Se aprecia la sencillez y naturalidad cuando declara que "lo que más le ha impresionado fue visitar la morgue del Palacio de Hielo". Este miércoles se ha presentado voluntario para repartir en una parroquia en Vallecas, y todo eso le hace incrementar peso como alcalde y como persona. Se ha ganado a ciudadanos y políticos de otras formaciones que están avalando su actuación”.

Margarita Robles, ministra de Defensa y política independiente, se consolida como la única voz del Gobierno con peso positivo reseñable ante esta crisis de salud pública

Para el profesor Jordi Rodríguez Virgili, Martínez-Almeida consolida su fuerte liderazgo en esta tabla porque “mantiene la dinámica de las pasadas semanas, a lo que habría que añadir que ha sabido contestar con la misma seguridad, cercanía y coherencia algunas entrevistas en directo, digamos, no fáciles o incisivas”. Rafael Rubio resume los comentarios precedentes subrayando que el alcalde de Madrid “sigue ganando en empatía, y transmitiendo unidad y optimismo, sin renunciar a comunicar la dureza de la situación”.

El consultor político y periodista Juan Ríos también le ha otorgado de nuevo sus cinco puntos a Martínez-Almeida, aunque esta vez aumenta su valoración al tándem formado por Moreno Bonilla y Juan Marín al frente de la Junta de Andalucía. Lo destaca particularmente porque, “sin tener el foco mediático de Martínez-Almeida en Madrid, están combatiendo la curva con eficacia y, al mismo tiempo, ponen juntos la base de una estrategia de salida en la que consolidarán su peso político frente a una oposición desdibujada y hasta ahora hegemónica en Andalucía”. Ríos pone el acento en el buen funcionamiento de la coalición PP-Ciudadanos precisamente en estos momentos de crisis, ya que “ha sabido sortear casi todas las trabas surgidas en la coordinación con el Gobierno central, llegando incluso a marcar el paso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en decisiones como la creación del comité de seguimiento, la previsión de escenarios y protocolos, la aplicación del confinamiento, la cancelación de grandes actos públicos y algunas medidas económicas y financieras de ayuda a trabajadores y autónomos”.

En el ámbito de la comunicación, Ríos considera que “en Andalucía se aprecia una clara diferencia de estrategia con respecto Moncloa: es más pragmática, más directa y más previsora, sin perder nunca la lealtad con el Estado. Es algo que suele caracterizar a las ideologías de centro y derecha. El mensaje de los líderes de la Junta de Andalucía, sin ser brillante ni conmovedor en sus comparecencias, ha sido siempre más claro y menos emocional. Aunque la transparencia no es completa al no permitir la réplica de los periodistas en el turno de preguntas, la continua presencia de representantes políticos y la información publicada en portales oficiales quizá compensan esa carencia”.

Según Juan Ríos, el tándem Moreno Bonilla-Juan Marín está funcionando especialmente bien en estos días al frente de la Junta de Andalucía “llegando incluso a marcar el paso al Ejecutivo de Pedro Sánchez”

Eduardo Bayón, consultor en comunicación política, asuntos públicos y estrategia, coloca a Martínez-Almeida en su tercer puesto. Esta semana, vuelve a ubicar a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en su primera posición en la comunicación política frente al tsunami del coronavirus. Bayón cree que “ha tenido semanas de mucha exposición que ha sabido gestionar con solvencia. Resalta el crecimiento que ha tenido como figura política durante esta crisis sanitaria. Su lenguaje claro y directo le hace transmitir su mensaje con facilidad, tanto ante los medios, como en sede parlamentaria. Aunar la habilidad suficiente en ambas situaciones no es algo de lo que todos los políticos puedan presumir. Además, es capaz de otorgarle a sus intervenciones el componente emocional necesario para conectar con los ciudadanos”. De los ocho expertos, es el único que coloca a Díaz en la tabla. Su segundo político más relevante hasta el momento está siendo Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, que se llevó sus cinco puntos la semana pasada por una gestión que reconocen esta vez cuatro de los expertos consultados.

Fernando García Cumbreras, politólogo y experto en relaciones institucionales y protocolo, le da de nuevo la plata al alcalde de Madrid, pero posiciona en lo alto del podio español por tercera semana consecutiva a Salvador Illa, ministro de Sanidad y referente del gabinete de crisis del Gobierno central. Es el único de los expertos que realza su labor. En su opinión, “aunque matizado por el tradicional cainismo político de nuestro país, capitaliza el apoyo por el famoso concepto utilizado en la ciencia política del rally round the flag (todos alrededor de la bandera) y mantiene el respaldo popular, aunque con matices”.

Paco Gutiérrez, periodista y consultor en comunicación especializado en el sector sanitario y farmacéutico, otorga también su tercer oro consecutivo a Alberto Núñez Feijóo, por “su gestión en la compra de material sanitario, su buena comunicación institucional y su claridad en el mensaje. Se ha está notando que es un gestor con 30 años de experiencia que ya sabe lo que es una crisis sanitaria”. En su clasificación, Martínez-Almeida pasa del cuarto al tercer lugar.

Yolanda Díaz -Trabajo- y Salvador Illa -Sanidad- son los únicos ‘número uno’ con asiento en el Gobierno en la clasificación personal de dos de los expertos consultados

La tercera ‘cocina’ de las valoraciones nacionales

En este tercer barómetro hemos preguntado una nota media a la comunicación del Gobierno central en su conjunto, y el resultado global es un aprobado por los pelos: un 5,1. Aunque Allende Martín, Eduardo Bayón y Diana Rubio coinciden en ponerle al Ejecutivo la calificación más alta (un 7), Paco Gutiérrez, Rafael Rubio y Jordi Rodríguez Virgili suspenden al Ejecutivo con un 2, un 4 y un 3, respectivamente.

Lo cierto es que los datos destacan que Pedro Sánchez ha perdido relevancia entre el primer y el tercer análisis de su comunicación, pasando de los 9 puntos a los 4 de esta edición. Margarita Robles le saca 11 puntos en esta ocasión, y le superan por 1 Yolanda Díaz y Salvador Illa.

Crece, sin embargo, el protagonismo de Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, que ha pasado de los 5 a los 7 puntos en estas tres semanas. Y se mantiene la presencia de Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, que revalida la valoración del barómetro anterior. Aquí se acaban las referencias a líderes de otros partidos políticos o figuras habitualmente destacadas en el Congreso de los Diputados, como Pablo Iglesias (Unidad Podemos), Santiago Abascal (Vox), José Luis Ábalos (PSOE), Gabriel Rufián (ERC) o Aitor Esteban (PNV), ausentes en esta clasificación desde el arranque de la pandemia.

Ni rastro en el ranking de Pablo Iglesias, Santiago Abascal, José Luis Ábalos, Gabriel Rufián o Aitor Esteban, referentes habituales en la vida del Congreso de los Diputados antes de esta tragedia

El peso del liderazgo se constata más entre los referentes al mando de las comunidades autónomas. Además de Núñez Feijóo, Moreno Bonilla y Puig, en esta tercera ola mantienen su positiva valoración Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Javier Lambán, presidente de Aragón, e Iñigo Urkullu, lehendakari del gobierno vasco. En esta ocasión se cae de la tabla Guillermo Fernández-Vara, presidente de la Junta de Extremadura, con votos en las pasadas ediciones.

Finalmente, aunque en el barómetro anterior García Cumbreras anunciaba un incremento del peso municipal en esta lista a partir de esta semana, lo cierto es que se reduce: solo Andrea Levy, concejala del Ayuntamiento de Madrid, presente en esta tabla desde el principio, además del propio Martínez-Almeida, se mantienen como referencias de buena praxis en comunicación consistorial en esta clasificación.

Como novedad, en este tercer barómetro se puntúa también el papel de la Casa Real en esta crisis que mantiene en vilo a todo el país y a todo el mundo. Los expertos califican con un 5,8 de media la comunicación de los Reyes de España. Aunque Allende Martín, Diana Rubio, Rodríguez Virgili y Rafa Rubio le otorgan un 7, tanto Eduardo Bayón como Paco Gutiérrez suspenden con un 4 la comunicación de la institución. Teniendo en cuenta el realce de Isabel II en Reino Unido, todavía hay mucho margen de mejora en la comunicación y el apoyo social explícito por parte de Sus Majestades en este contexto social lleno de incertidumbres.

El ‘podio’ extranjero: Nueva York y el primer hueco para el Papa

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, vuelve a liderar esta semana el podio extranjero de comunicación política en este escenario internacional de pelea contra el coronavirus y sus mortales circunstancias. Seis de los expertos consultados le colocan en su top 5, con lo que destrona a Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, que se alzó con el oro en el barómetro anterior. Según Allende Martín, “Cuomo ha ganado en adeptos durante esta crisis. Se ha reunido con los gobernadores de seis estados para llevar conjuntamente un plan regional que alivie las restricciones de manera gradual. El gobernador neoyorkino representa el consenso y la unidad en estado puro. En la última encuesta recupera una aprobación del 73%. Ni siquiera al propio Donald Trump le importaría competir contra él como candidato para las elecciones presidenciales”.

El primer ministro italiano pasa al segundo puesto, con el respaldo destacado de siete de los ocho encuestados, aunque comparte la plata con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa. Según Diana Rubio, el líder canadiense destaca por “sus mensajes coherentes en todo momento y para todos los públicos directos afectados: para agradecer -en creatividad no le ha ganado nadie-, para informar, o para motivar. No ha perdido la cercanía con los ciudadanos en ningún momento”.

Giuseppe Conte (Italia), Emmanuel Macron (Francia) y Justin Trudeau (Canadá) comparten el segundo puesto en la sección internacional de este análisis. El bronce es para Antonio Costa (Portugal)

Sobre Macron, García Cumbreras subraya que “pedir perdón por algunos errores en la gestión de la crisis y ofrecer una sólida hoja de ruta de salida es justo lo que pide la ciudadanía”, y por eso le concede su máximo reconocimiento esta semana. Por su parte, Rodríguez Virgili -que la semana pasada entronizó en su número uno a la reina Isabel II por su discurso- esta vez destaca la figura del presidente francés “por su discurso del 14 de abril, con corbata negra, en el que reconoció que Francia "no estaba suficientemente preparada" para la asunción de una crisis de estas dimensiones y que la gestión de la pandemia en su país ha revelado '"fallos e insuficiencias". Dio certezas y detalló un plan de salida escalonada. Fue una intervención centrada en la calma y el valor para afrontar lo que aún queda. Sus palabras fueron humildes, precisas y alentadoras, sin esconder la gravedad de la situación”.

El siguiente líder más valorado es Antonio Costa, primer ministro de Portugal. Para Eduardo Bayón, “el Gobierno portugués ha conseguido gestionar bien la crisis sanitaria y su primer ministro está desarrollando una estrategia comunicativa eficaz. Cuenta con un amplio apoyo y respaldo de la población lusa. Además, está ejerciendo un liderazgo que muestra unidad entre el partido del Gobierno y los de la oposición. A ello se suma la relevancia portuguesa en las reuniones de la Unión Europea que pocas veces hemos visto, en las que ha generado titulares claros que le han permitido colocar su mensaje”. Paco Gutiérrez apunta también que “a pesar de que somos vecinos, él sí ha sabido gestionar esta pandemia. Ha reaccionado rápido en la toma de medidas preventivas, ha sumado la fiel colaboración de la oposición y ha decidido extender la cobertura sanitaria universal a los inmigrantes irregulares para controlar la curva de contagios”.

En el orden de líderes extranjeros más votados, la siguiente sería Angela Merkel. Según Rafael Rubio, la canciller alemana “está logrando, con discreción, ejemplaridad y empatía, transmitir tranquilidad a la población, informando también con responsabilidad, hasta conseguir que la población vaya asumiendo con más protagonismo su papel en esta crisis”.

Crece el aplauso a la gestión de Angela Merkel y destaca la tarea de la presidenta de Nueva Zelanda. El Papa Francisco entra en una clasificación de la que se baja esta vez la reina Isabel II

Juan Ríos resalta el caso de la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Andern “por razones cuantitativas y cualitativas. Cuantitativamente, el gobierno neozelandés ha orientado su estrategia, no a la contención del virus, sino a su “erradicación” completa, y el resultado ha sido, por un lado, un nivel de apoyo que ronda el 80% y, por otro, quizá el confinamiento más contundente y práctico del mundo hasta el momento. El enfoque de Nueva Zelanda contrasta con el de otros países de Europa y de América, en los que el virus domina a la gestión política, y no al revés”. El consultor subraya que “el éxito se puede medir por sus resultados. El 14 de abril, Nueva Zelanda contaba con 1.072 contagiados, 628 recuperados y solo 9 fallecidos, según El País, y 1.349 contagiados, 798 recuperados y 5 defunciones, según la Universidad John Hopkins”.

Ríos destaca también la “empatía innata para comunicar” de Andern “institucionalmente y a través de las redes sociales. Es pedagógica, pero firme, y dirige Nueva Zelanda guiando a la sociedad a través del cambio, no a través de la orden y el mando. Está sabiendo darle un significado nacional a la crisis y ha persuadido a la sociedad para que asuma una cuota de responsabilidad en la resolución de un problema que es colectivo. Les ha ofrecido un rol proactivo -we will play that role for you. What we need from you, is to support one another- y en sus intervenciones y apariciones diarias en Facebook Live interactúa, se expone y ofrece certezas, cercanía, claridad y afabilidad -we will get through this together, but only if we stick together. Be strong and be kind-. El resultado es un discurso firme y auténtico que motiva sin caer en la grandilocuencia, en contraste con otros líderes que enmarañan su dialéctica con retórica bélica y apariencia de autoridad”.

Si la semana pasada entraba en la lista la reina Isabel II, que ocupó un disputado tercer puesto entre los líderes extranjeros más valorados, en esta ocasión entra en la clasificación el Papa Francisco a juicio de dos de los expertos participantes en este análisis. Los demás referentes mundiales con plaza en el ranking son Luis Alberto Lacalle, presidente de Uruguay, que permanece desde la primera semana; Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ambos en listas desde el barómetro pasado, y Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca.

Los expertos valoran con un 5,1 la labor de comunicación de la Unión Europea y suspenden con un 4,8 la de la Organización Mundial de la Salud

Otra novedad de este tercer barómetro ha sido valorar la comunicación global de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A Europa se le puntúa con un 5,1, la misma nota que recibe el Gobierno español. Solo Juan Ríos suspende su labor, y el resto la avala con un 5 o un 6. Sin embargo, la OMS suspende con un 4,8. Salvo Allende Martín y Diana Rubio, que la evalúan con un 8 y un 7, respectivamente, tanto Eduardo Bayón como Jordi Rodríguez Virgili, Rafael Rubio y Fernando García Cumbreras coinciden en que la entidad que debería guiar la pauta de comportamiento global necesita mejorar.

El ‘top 5’ de los expertos

ALLENDE MARTÍN

Nacional

1. José Luis Martínez-Almeida

2. Margarita Robles

3. Pablo Casado

4. Pedro Sánchez

5. Isabel Díaz Ayuso

Internacional

1. Andrew Cuomo (Nueva York)

2. Angela Merkel (Alemania)

3. Giuseppe Conte (Italia)

4. Emmanuel Macron (Francia)

5. Justin Trudeau (Canadá)

DIANA RUBIO

Nacional

1. José Luis Martínez-Almeida

2. Margarita Robles

3. Ximo Puig

4. Isabel Díaz Ayuso

5. Juan Manuel Moreno Bonilla

Internacional

1. Justin Trudeau (Canadá)

2. Giuseppe Conte (Italia)

3. Jacinta Ardern (Nueva Zelanda)

4. Andrew Cuomo (Nueva York)

5. Nayib Bukele (El Salvador)

EDUARDO BAYÓN

Nacional

1. Yolanda Díaz

2. Ximo Puig

3. José Luis Martínez Almeida

4. Pedro Sánchez

5.Andrea Levy

Internacional

1. Antonio Costa (Portugal)

2. Giuseppe Conte (Italia)

3. Andrew Cuomo (Nueva York)

4. Justin Trudeau (Canadá)

5. Papa Francisco

FERNANDO GARCÍA CUMBRERAS

Nacional

1. Salvador Illa

2. José Luis Martínez-Almeida

3. Inés Arrimadas

4. Margarita Robles y Nadia Calviño

5. Alberto Núñez Feijóo

Internacional

1. Emmanuel Macron (Francia)

2. Antonio Costa (Portugal)

3. Papa Francisco

4. Angela Merkel (Alemania)

5. Mette Frederiksen (Dinamarca)

JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI

Nacional

1. José Luis Martínez-Almeida

2. Alberto Núñez Feijóo

3. Margarita Robles

4. Javier Lambán

5. Pablo Casado

Internacional

1. Emmanuel Macron (Francia)

2. Andrew Cuomo (Nueva York)

3. Giuseppe Conte (Italia)

4. Luis Alberto Lacalle (Uruguay)

5. Tsai Ing-wen (Taiwán)

JUAN RÍOS

Nacional

1. José Luis Martínez-Almeida

2. Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín

3. Inés Arrimadas

4. Ximo Puig

5. Alberto Núñez Feijóo

Internacional

1. Jacinda Andern (Nueva Zelanda)

2. Andrew Cuomo (Nueva York)

3. Antonio Costa (Portugal)

4. Justin Trudeau (Canadá)

5. Giuseppe Conte (Italia)

PACO GUTIÉRREZ

Nacional

1. Alberto Núñez Feijóo

2. Juan Manuel Moreno Bonilla

3. José Luis Martínez-Almeida

4. Iñigo Urkullu

5. Ximo Puig

Internacional

1. Antonio Costa (Portugal)

2. Justin Trudeau (Canadá)

3. Emmanuel Macron (Francia)

4. Angela Merkel (Alemania)

5. Giuseppe Conte (Italia)

RAFAEL RUBIO

Nacional

1. José Luis Martínez-Almeida

2. Isabel Díaz Ayuso

3. Pablo Casado

4. Margarita Robles

5. Alberto Núñez Feijóo

Internacional

1. Angela Merkel (Alemania)

2. Justin Trudeau (Canadá)

3. Emmanuel Macron (Francia)

4. Giuseppe Conte (Italia)

5. Andrew Cuomo (Nueva York)

La clasificación por menciones

Nacional (en caso de empate, se relatan por orden alfabético del primer apellido).

1. Martínez-Almeida, José Luis

2. Robles, Margarita

3. Núñez Feijóo, Alberto

4. Moreno Bonilla, Juan Manuel

5. Casado, Pablo

5. Díaz Ayuso, Isabel

6. Arrimadas, Inés

6. Puig, Ximo

7. Díaz, Yolanda

7. Illa, Salvador

8. Marín, Juan

8. Sánchez, Pedro

9. Calviño, Nadia

9. Lambán, Javier

9. Urkullu, Iñigo

10. Levy, Andrea

Internacional

1. Cuomo, Andrew

2. Conte, Giuseppe

2. Macron, Emmanuel

2. Trudeau, Justin

3. Costa, Antonio

3. Merkel, Angela

4. Ardern, Jacinda

5. Papa Francisco

6. Lacalle, Luis Alberto

7. Bukele, Nayib

7. Frederiksen, Mette

7. Tsai Ing-wen

• Primer barómetro

• Segundo barómetro