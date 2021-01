La “Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad” se constituye el viernes para oponerse a los proyectos del Gobierno

El viernes, día 22, se constituirá la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, integrada por un centenar de organizaciones que han trabajado y trabajan en esos campos, con el fin de articular la preocupación y rechazo de millones de españoles a las prioridades legislativas del Gobierno.

Será un acto on line, en el que estarán las entidades integrantes, asociaciones y fundaciones de naturaleza y origen diverso, muchas de ellas caracterizadas por una permanente acción en la defensa de la vida durante años.

Estas organizaciones ya impulsaron un Manifiesto en contra de la Ley de la Eutanasia, suscrito por 100 asociaciones y 100 personalidades, así como un escrito a todos los parlamentarios con motivo de la tramitación de esa Ley.

Protagonistas

En la asamblea intervendrán el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza; la presidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil; el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá; el de e-Cristians, Josep Miró i Ardevol; y el de la Federación Europea One of Us, el ex ministro Jaime Mayor Oreja.

Estarán presentes algunas personalidades, como el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Vicente Navarro de Luján, y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, doctor Manuel Martínez-Sellés.

Eutanasia y aborto

Según una nota difundida por la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, la reciente legalización de la eutanasia, unida al desprecio de un Plan de Cuidados Paliativos, “y a la perversidad cierta y más que previsible del desarrollo y aplicación de esta Ley, así como la futura ampliación de la Ley del Aborto, de la que hoy se desconoce su auténtico alcance, suponen un punto de inflexión” que ha conducido a crear la asamblea.

Afirma que “el Gobierno de España, constituido como Frente Popular, está ejecutando desde hace meses un proyecto que pretende la destrucción de un orden social fundamentado en principios y valores cristianos, asentados en la dignidad de la persona humana. Este proyecto gubernamental se enmarca dentro de un proceso que busca la consolidación de otro orden social basado en el vacío del relativismo extremo y en la revancha”.

“Se trata un proyecto global, de carácter esencialmente destructivo, que busca la ruptura, el enfrentamiento y la desestabilización social”. Una situación de esta gravedad, “que ya está teniendo consecuencias irreparables”, es lo que ha dado origen a la puesta en marcha de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad.

Vocación de permanencia

La Asamblea nace con vocación de permanencia, más allá del periodo de tramitación de las leyes referidas, “convencida de la gravedad y la duración del proceso descrito y, sobre todo, determinada por la necesidad de una voz unitaria desde las diferentes especificidades de cada una de las organizaciones”.

“No se trata de crear una súper estructura organizada, sino de ser más eficaces y estar a la altura del desafío relativista, de producir sumas y sinergias, de dar respuesta a la concienciación necesaria de una sociedad respecto de la perversidad de un proyecto global que trata de reemplazar un orden social por otro”.

El principal error a la hora de diagnosticar una crisis como la que padece España actualmente -añade la nota- es “el olvido de la pre-política, esto es, de los principios, valores, fundamentos de la crisis de la verdad, que son previos a la política: la crisis de la persona, de las instituciones más próximas a la persona, la pérdida de referencias permanentes, o el desprecio por la dimensión espiritual y religiosa de nuestra sociedad”.

“La Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad constituye un paso relevante, pero solo un paso de entre muchos en la tarea de definir y poner en marcha una alternativa cultural que necesita España, frente a una moda dominante en el poder”, concluye.