Feijóo por delante de Ayuso y ofertas del PSOE según la edad: así son los folletos del 28-M

De izquierda a derecha. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la candidata a la Alcaldía de Valencia, Maria José Catalá; y el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón Guixot; durante un mitin en la Plaza de Toros el pasado domingo.

Las elecciones se acercan y los buzones se llenan de papeletas electorales. Junto a las propias candidaturas y los sobres para que el votante vaya con el voto empaquetado de casa, lucen los tradicionales panfletos propagandísticos. Algunas formaciones han anunciado que no enviarán estas misivas para contribuir al ahorro de papel y energético. Sin embargo, casi todos los partidos siguen enviándolas y tratan de innovar en sus mensajes.

Cada formación intenta dar un paso más en el marketing político, intentando calar en el pensamiento del electorado. En estas elecciones autonómicas y municipales, los mensajes y las imágenes están llenas de detalles no menores. El PP ha optado por incluir a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en el panfleto electoral a pesar de no ser candidato; el PSOE apuesta por personalizar los mensajes y las promesas en función de la edad y de dónde vida el votante, y Vox llama al receptor de la carta por su nombre.

El PSOE cambia el texto dependiendo de la edad del votante

En estas elecciones el Partido Socialista ha apostado por los mensajes electorales personalizados en función de los años del elector.

Esta estrategia no es la primera vez que el PSOE la utiliza, pero según han confirmado desde Ferraz a Confidencial Digital en esta ocasión no se ha desarrollado desde la organización nacional.

Durante la campaña de las elecciones generales de 2019 el periódico digital Okdiario ya publicó que Pedro Sánchez había personalizado el texto de las cartas enviadas a cada casa en función de la edad. Además, era propaganda electoral nominal, es decir, Pedro Sánchez se dirigía a los electores por su nombre. Sin embargo, al menos en la Comunidad de Madrid, esta vez no han apostado por la segunda estrategia, tan sólo por la primera.

El mensaje dirigido a los votantes primerizos es claro y sin puntualizar en ningún aspecto concreto: “Este 28 de mayo, es tu primera vez. No lo dudes, sal a votar”. Además, debido a que la mayoría han crecido con las nuevas tecnologías, en ese mismo mensaje indican que a través del QR pueden ver las propuestas. Dicho código aparece en todos las cartas, indistintamente de la franja de edad, pero en las otras no lo referencian en el texto.

Carta enviada por el PSOE a los jóvenes que votan por primera vez en unas elecciones.

A los que ya han votado alguna vez y tienen alrededor de 20-25 años el mensaje apuesta por una educación moderna y de calidad, un precio más reducido del abono joven de transporte y un primer empleo digno. El texto comienza utilizando una pregunta dirigida concretamente a la "gente joven".

Carta enviada por el POSE a los jóvenes para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

Para la población que está cerca de los 30 o que los cumplió hace algunos años dan un paso más y prometen medidas orientadas a que este grupo se independice o continúe independizado con la mayor tranquilidad posible. Facilidades para acceder a una vivienda o para llevar a cabo los proyectos que se propongan.

Carta enviada por el PSOE a los votantes que tienen o están cerca de los 30 años.

Por otro lado, el bienestar y la seguridad son los objetivos que Juan Lobato promete a la población de edad media que se corresponde, normalmente, con padres y madres de familias ya formadas. El texto enfatiza en la idea de mejorar los servicios públicos para garantizar una gran calidad de vida tanto a dichos votantes como a sus familiares.

Carta enviada por el PSOE a la población de mediana edad para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

La última carta corresponde a los mayores de 65 años, los jubilados. En la carta se refleja una gran preocupación por este grupo haciéndolos ver que las "personas mayores" son la prioridad, sobre todo, en cuanto a cuidados y atención. Siguiendo el modelo del Bono Cultural Joven, Juan Lobato apuesta por uno de 300€ anuales para disfrutar de la Comunidad de Madrid.

Programa electoral enviado por el PSOE a los votantes mayores de 65 años para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.

Promesas electorales en función del distrito

Los socialistas han ido un paso más allá. No solo han elaborado escrito para distintas franjas de edad. Si no que han pasado a repartir panfletos en varios distritos de Madrid con mensajes que prometen reformas y medidas en las zonas donde están siendo distribuidos a la ciudadanía.

Personas del partido reúnen un taco de papeles y se dirigen a distintos barrios de la ciudad de Madrid. El material consta de un cuadernillo con la cara y la propuesta de los aspirantes socialista a gobernar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y cuatro cuartillas. Solo una de ellas hace referencia a la candidata municipal y exministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. Sin embargo, apela directamente al barrio de cada ciudadano. En una de estas páginas, repartido en el intercambiador de Príncipe Pío, señala: "Nuestros compromisos con Moncloa-Aravaca", el distrito al que pertenece esta conocida estación madrileña. Y enumera seis medidas que Maroto aplicará en la zona si consigue proclamarse alcaldesa. Entre ellas, mejorar la conexión con otros distritos, la creación de una biblioteca y una mejora de la limpieza.

Las propuestas electorales del PSOE de Madrid personalizadas por territorio. En este caso, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Otras tres papeletas tratan de conseguir el voto para Juan Lobato. Pero, al igual que en el correo postal, vuelven a recurrir a diferenciar los mensajes por edad. La primera de las tres hojas, dedicada a los estudiantes, anuncia, entre otras promesas, un plan de formación de empleo para 250.000 jóvenes, tarifa plana de 30 euros en el abono transporte (con reducción a 10 si tienes menos de 26 años) y mejoras del transporte público como ampliar la red de Metro y Cercanía o crear más líneas de autobuses que agilicen la conexión con ambos.

La siguiente hoja apunta a las familias jóvenes: promete colegios abiertos desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde, mejora en la sanidad pública (como atención presencial en centros de salud) y construcción de vivienda. La tercera cuartilla va dirigida a los más mayores, con una retahíla de medidas sobre residencias, salud y cuidados.

El PP sitúa a Feijóo por delante de Ayuso

Los panfletos no solo arrojan información sobre a qué público se dirigen o qué mensajes quieren instalar, sino que, en ocasiones, arrojan luz sobre la situación interna de los partidos. Este domingo se celebran las primeras elecciones desde que Feijóo es presidente nacional del PP y en Génova se evaluará el resultado con vistas a las elecciones generales de diciembre y con una mirada puesta en el liderazgo del mandatario gallego.

En este contexto, el panfleto electoral sitúa en primera plana al líder gallego, a pesar de ser unos comicios regionales y locales. Una fotografía de Feijóo ocupa gran parte de la hoja, acompañada en el margen izquierdo de una carta escrita por el dirigente con claras referencias a la política nacional:

"Es muy probable que formes parte de la inmensa mayoría de españoles que están cansados de la política que llevamos años padeciendo", comienza la misiva en alusión al Gobierno del presidente Pedro Sánchez. "Te pido que apoyes al Partido Popular para mejorar España entre todos. Ese es precisamente el objetivo por el que hace un año decidí hacerme cargo de la presidencia del PP y por el que ahora te pido tu confianza", concluye el texto.

El folleto electoral del Partido Popular, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como protagonista.

Sin embargo, algunos territorios se han opuesto a este formato. Las comunidades autónomas de Galicia y Baleares han optado por otra distribución, al igual que los municipios catalanes de Castelldefels y Badalona, donde la figura del candidato popular Xavier García Albiol tiene un tirón electoral que le sitúa al borde de la mayoría absoluta. "Habría que imaginarlo al revés. ¿Cómo sería tener al presidente y al candidato municipal en pequeño y al autonómico en grande?", alegan fuentes de la dirección del PP. Y defienden la foto y el texto de Feijóo como algo tradicional: "Se ha hecho toda la vidaoda la vida". Sin embargo, ni Vox, ni Más Madrid, ni el PSOE han includi fotos de sus líderes nacionales.

La parte de atrás del folleto propagandístico del PP, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartiendo espacio con la candidata municipal, en este caso, de Majadahonda.

Como ya adelantó ECD, Feijóo abandonará la dirección nacional del partido si no consigue gobernar tras los comicios generales de finales de año.

En esta línea se ha pronunciado Ayuso, cuya figura representa una alternativa menos centrista que la del dirigente gallego y ha sonado con fuerza para hacerse con las riendas del partido en un futuro. "Solo tiene... tenemos una oportunidad" para ganar a Sánchez, afirmó recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid con una frase que sonó a ultimátum para Feijóo. Más aún con la fuerza electoral de Ayuso, que este domingo podría alcanzar la mayoría absoluta después de arrasar en los comicios de hace dos años.

El liderazgo de Ayuso ya supuso la salida del anterior líder del PP, Pablo Casado, después de enfrentarse a ella por el contrato de venta de mascarillas de su hermano. Conscientes de su fuerza electoral, en Génova se apartarán para que el ala más derechista coja las riendas de la formación si no consiguen llegar a La Moncloa en diciembre. "Si no ganamos, significará que no hay espacio en España para el centro político que representa Feijóo", aseveran fuentes de la cúpula de Génova.

Vox se dirige al votante por su nombre

El partido liderado por Santiago Abascal, con Roció Monasterio como candidata regional y Javier Ortega-Smith como aspirante municipal, no ha profundizado mucho en cómo impactar al lector de su propaganda electoral. Pero sí ha decidido empezar cada carta por el nombre de la persona que la recibe. Esta estrategia supone confeccionar cada carta por grupos de nombres, lo que se traduce en un desembolso económico contundente para poder tutear y enfocar el texto desde un punto de vista más personal.

El contenido apela a la "patria" y enumera una serie de logros conseguidos durante esta legislatura para convencer al votante de apoyar al partido a la derecha del PP.

Ciudadanos, sin correo electoral

El partido naranja es el único de los grandes partidos que no enviará propaganda electoral. Al menos en gran parte delos territorios. La deriva a la baja del partido, con las encuestas pronosticando su desaparición en casi todos los parlamentos autonómicos y locales, se simboliza en la falta de papeletas en los buzones. Algo que hasta ahora sí había realizado Ciudadanos.

Fuentes de la planta noble del partido señalan que no ha sido una decisión de la cúpula, sino que "tal y como se comprometió la nueva dirección, todos los territorios han tenido libertad para desarrollar su campaña, incluido el envío por correo postal de las papeletas". Por lo que será cada circunscripción la que elija. Sin embargo, en Madrid no han arribado ninguna de las tradicionales misivas propagandísticas con el logo de Ciudadanos. A pesar de que es precisamente en la capital donde Begoña Villacís podría obtener representación y dilatar la desaparición de la formación antaño liderada por Albert Rivera.

Desde el partido resaltan que en las anteriores elecciones generales propusieron que "todos los partidos hacer un único envío de publicidad electoral, tal y como se hace en Francia", pero ningún partido secundó la iniciativa.