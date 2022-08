Las autonomías se plantan: no habrá multas en agosto por incumplir el plan energético de Sánchez

No habrá multas por incumplir el plan de ahorro energético del Gobierno. Al menos, a corto plazo. El decreto-ley establece sanciones de hasta 100 millones, pero la falta de apoyos para sacar adelante el texto en el Congreso va a llevar por ahora a la mayoría de las autonomías a no multar a comercios, negocios y hoteles.

El apagado de luces y la regulación de calefacciones y aires acondicionados entra en vigor en cinco días, a partir del próximo martes 9 de agosto. Pero las encargadas de vigilar su cumplimiento son las autonomías.

En el Real Decreto ley del Ejecutivo, publicado el pasado martes en el BOE, se incluye de forma expresa que, en caso de incumplimiento, se aplicarán las infracciones de la Ley de Industria que van desde los 60.000 euros a los 100 millones, en función de la gravedad.

Como máximo, un incumplimiento de estas características supondría una falta leve y atendiendo al principio de proporcionalidad (si es intencionado, etc.) la cuantía sería muy inferior a esos 60.000 euros, según fuentes de Transición Ecológica.

Pero las responsables de la vigilancia seguirán siendo las comunidades, por lo que la penalización que se aplique también dependerá del grado de control de cada administración autonómica.

Las autonomías no saben cómo proceder

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de varias autonomías, las comunidades aún no tienen información respecto a cómo prevé el Ejecutivo hacer cumplir la normativa, que incluye desde limitar el termostato a 27 grados en verano y 19 en invierno, o ‘apagar' escaparates y edificios públicos a las diez de la noche.

Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica también han comenzado a asumir estos días que el decreto no cuenta por ahora con los apoyos parlamentarios necesarios para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

La mayoría han decidido no multar por ahora

Ante las dudas sobre su convalidación, ECD ha confirmado en fuentes de distintos Gobiernos regionales que la mayoría de comunidades han decidido no imponer en agosto las multas que establece el decreto por incumplir el plan de ahorro energético de Sánchez.

Explican que la decisión se ha tomado después de no recibir garantías del Ejecutivo, en la última Conferencia Sectorial de Industria, de que la convalidación de la medida saldrá adelante en el Congreso.

Por lo pronto, el Ejecutivo debe lograr los apoyos necesarios para convalidar el plan con las nuevas medidas para el ahorro y la eficiencia energética en un Pleno extraordinario en la Cámara Baja a finales de agosto.

Asumir el coste de las reclamaciones

En los gobiernos autonómicos se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por el Gobierno, lo que abrió la puerta a que las sanciones que se interpusieron al amparo de esos decretos ley quedaran anuladas.

Recuerdan que esas multas fueron recaudadas por las autoridades sanitarias regionales y les ha correspondido a ellas asumir el coste de las reclamaciones.

El PP estudia llevar el decreto al TC

En las últimas horas, el PP ha cerrado filas con Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que “Madrid no se apaga”, y estudia la posible “inconstitucionalidad” del texto. En Génova acusan al Gobierno de falta de “consenso” y de no tener en cuenta que las propuestas de Alberto Núñez Feijóo sobre la energía nuclear eran “bastante más ambiciosas”

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, ha advertido que las medidas de ahorro energético anunciadas por el Ejecutivo pretenden que “las ciudades, los comercios y las calles estén apagadas casi de manera completa”, lo que puede tener “consecuencias muy negativas para la seguridad de las mujeres”.

Ha afirmado también que esta situación preocupa “extraordinariamente” a los populares, que demandan consenso antes de ponerlas en marcha. Sostiene que con este decreto “parece que se vuelve a repetir el mismo modelo que en época de pandemia, y el Gobierno central decide sin consultar prácticamente a nadie, y las comunidades autónomas tienen que apechugar con lo que Moncloa decida”.

El socio PNV también rechaza el plan

Además, no es solo la Comunidad de Madrid la que ha declarado su rechazo a las medidas del decreto sino que por ejemplo el Ejecutivo del País Vasco, donde gobierna el socio PNV en coalición con el PSE, ha manifestado su rechazo a parte de esas medidas y ha adelantado que las va a incumplir.

Ha respondido que la Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros ni si las puertas de un bar están o no abiertas. Recalcan que la vía particular que se seguirá en Euskadi no obedece a una postura reactiva, sino a mantener la senda que lleva trabajando desde hace tiempo.