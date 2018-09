Avanza se plantea no concurrir a las próximas elecciones

Benigno Blanco, el que fuera secretario de Estado en el ministerio de Fomento, y hasta hace poco presidente del Foro Español de la Familia, puso en marcha el pasado mes de junio su nuevo partido, Avanza, en el que llevaba trabajando desde hace tiempo. Ahora, sin embargo, se replantea el proyecto por los cambios ocurridos en la política española tras la moción de censura contra Rajoy.

El objetivo de la formación, tal y como se informó en estas páginas, era competir con el Partido Popular en los sectores ideológicos de la derecha y conservadores, al considerar que estaban siendo desatendidos por el ex presidente del Gobierno. No obstante, la llegada de Pablo Casado a Génova 13, y el crecimiento de Vox, han provocado que ahora no esté claro si se presentan a las elecciones.

En su reunión del 18 de septiembre, el Comité Ejecutivo del partido, tras valorar la situación política española, ha tomado el acuerdo de “abrir un compás de espera”, tal y como informa el secretario general, Javier Puente, a sus afiliados en una carta abierta a la que ha tenido acceso Confidencial Digital.

Periodo de reflexión hasta diciembre

En el mismo escrito, el partido informa que hasta principios de diciembre se seguirá analizando la situación política para en esa fecha tomar la decisión definitiva respecto a su presentación a las inmediatas convocatorias electorales. Unos comicios en los que, teniendo en cuenta el actual panorama político, no están nada claros los resultados que Avanza podría obtener:

--“En estos momentos, y dados los cambios políticos más recientes, no estamos en condiciones de asegurar que nuestra presencia electoral pueda traducirse en un bien, pero tampoco de lo contrario, y ello exige prudencia y capacidad de sacrificio para no dejarse guiar por motivos más pasionales que racionales y prácticos”.

Los miembros del Comité Ejecutivo, consideran que ahora mismo no está clara cuál es la mejor opción y, “respetando la libertad de cada cual para opinar y para actuar según su juicio y conciencia, proponemos está moratoria temporal hasta diciembre para estar en las mejores condiciones de acertar con la opción mejor”.

El secretario general, Javier Puente, explica, en este sentido, que “el período de reflexión que nos imponemos permitirá clarificar las circunstancias y las decisiones y hacerlo sin que se pierda nada de lo esencial en juego, trabajando con cautela y viendo la mejor forma de defender aquellos ideales que nos llevaron a participar en un proceso tan ambicioso e ilusionante como el proyecto de Avanza.”