Aviso a Díaz Ayuso: Vox nos la jugará como Ciudadanos si le das la presidencia de la Asamblea

PP y Vox han comenzado a caminar juntos en la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio facilitará la investidura de Isabel Díaz Ayuso, sin exigir a cambio entrar en el Gobierno. Pero la presidenta asume que el partido de Santiago Abascal será decisivo en los próximos dos años.

El primer momento en el que ambos partidos mostrarán cómo será su relación tras el 4-M llegará el 8 de junio. Ese día se constituirá la Asamblea de Madrid y habrá que elegir la composición de la Mesa.

Siete puestos cuyo reparto resulta fundamental para el desarrollo posterior de la legislatura. La aritmética dibujada por las urnas implica que la mayoría de la mesa estará en manos del centro derecha, con, al menos, cuatro de los siete cargos.

Aviso de Génova a Isabel Díaz Ayuso

Pablo Casado, que mantiene una buena relación personal y política directa con Isabel Díaz Ayuso, tiene también muchas diferencias estratégicas y de estilo en cuanto a la manera de ejercer su labor, sin eludir la confrontación, y, sobre todo, en el tipo de relación a mantener con Vox.

Hay que recordar que el líder del PP, no solo no ha rectificado ni corregido la abrupta ruptura ejecutada con Vox en la frustrada moción de censura que Abascal presentó a Sánchez, sino que sostiene que fue una decisión acertada que no piensa desmentir.

Por eso, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Génova, Casado rechaza que el partido de Rocío Monasterio pueda presidir la Asamblea de Madrid.

Vox nos la va a jugar como Ciudadanos

En el equipo del líder del PP han advertido al entorno de Díaz Ayuso que la situación vivida desde 2019, con la presidencia de la Asamblea en manos de Ciudadanos, ha sido el origen de fuertes tensiones con la formación naranja.

Destacan especialmente lo sucedido tras el anuncio del adelanto electoral realizado por Ayuso el 10 de marzo, cuando el presidente de la cámara autonómica, Juan Trinidad, de Cs, decidió admitir las mociones de censura del PSOE y Más Madrid que la Justicia terminó tumbando por incumplir la normativa.

Consideran, además, que la claridad del resultado impedirá a la formación de Santiago Abascal poner encima de la mesa esta exigencia. Recuerdan que de su buena sintonía con el PP dependerá que Vox entre la Mesa en una vicepresidencia y una secretaría.

Casado y Abascal apartados de los pactos

Esa discrepancia respecto al trato con la formación de Abascal es la que más distancia al equipo de Casado con el de Ayuso, según las fuentes del PP consultadas por ECD, por lo que la presidenta ha reclamado al líder nacional “libertad” para negociar personalmente con Monasterio las primeras medidas del nuevo Gobierno.

Una petición que Génova ha aceptado y aparta también en principio a Santiago Abascal de las negociaciones. No serán por tanto los líderes nacionales los que se sienten en la mesa, quienes además no mantienen una relación estrecha desde el giro al centro que protagonizó Pablo Casado el pasado mes de octubre.