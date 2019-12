Aviso del PSOE andaluz a Pedro Sánchez: “Susana Díaz no aguanta otro año más”

Susana Díaz está sentenciada. Su nombre no figura en la sentencia de los ERE, pero las condenas a Manuel Chaves y, sobre todo, a José Antonio Griñán, considerado su “padre político”, hacen inviable su continuidad al frente del PSOE andaluz. Lo sabe ella y lo sabe Pedro Sánchez, aunque de momento nadie ha movido ficha para poner en marcha el relevo.

La hoja de ruta de Sánchez, desvelada en estas páginas hace unos días, es clara: no se tomará ninguna decisión drástica hasta que el Tribunal Supremo ratifique las condenas a los ex presidentes de la Junta. De esta forma, el partido mantendría “la presunción de inocencia” de Chaves y Griñán y, además, se ahorraría un desgaste político que, según Ferraz, debe asumir Susana Díaz y no el futuro líder del PSOE andaluz.

La previsión de la ejecutiva federal era “estar quietos”, a la espera de novedades por parte del Supremo. Sin embargo, ahora esa postura ya no está tan clara. Sobre todo, después de los mensajes de alarma que dirigentes del partido en Andalucía han trasladado al entorno más próximo a Pedro Sánchez.

“Susana no aguanta”

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, Sánchez ha sido advertido de la “situación límite” que vive Susana Díaz, y también la propia federación andaluza, tras la sentencia de los ERE.

Tal como preveía Ferraz, la todavía secretaria general del PSOE-A se ha convertido en el blanco de las críticas y los ataques del resto de formaciones políticas. Y, a pesar de que “lo peor de la tormenta ya pasó”, Díaz ha quedado en una situación de debilidad absoluta, que empieza a lastrar al partido.

Así lo aseguran dirigentes de la federación andaluza contactados por este diario, que hablan de una “situación de bloqueo” tras la sentencia: “Nos hemos quedado en shock. Creíamos que podíamos salir adelante, pero con Díaz al frente no podemos avanzar. Nada de lo que digamos o hagamos valdrá, si el partido no hace ya cambios”.

Estos cargos del PSOE andaluz han trasladado a Ferraz que el partido no puede esperar a 2021, cuando está previsto el congreso regional, para elegir al sucesor o sucesora de Susana Díaz: “Ella ya no aguanta un año más”.

Una salida digna pactada con Díaz

En la ejecutiva federal han escuchado estas advertencias y ya se estudian posibles salidas a la situación de parálisis que vive el PSOE en la región.

Lo deseable, reconocen en Ferraz, sería esperar a la ratificación de la sentencia por parte del Supremo, pero cada vez hay más voces, entre los colaboradores de Pedro Sánchez, que aconsejan tomar medidas cuanto antes.

Dentro del debate existente en la cúpula socialista, la idea dominante, a día de hoy, es tratar de pactar con Susana Díaz una “salida digna y amistosa” a principios de año, una vez se forme Gobierno.

Un cargo institucional

Se le podría ofrecer un cargo institucional, o convertirla en senadora por designación autonómica. Y, más allá de eso, “habrá que acordar con ella un calendario orgánico para poner en marcha un congreso autonómico a lo largo de 2020”.

De esta forma, el sucesor o sucesora de la ex presidenta de la Junta se habría evitado el desgaste de los ERE y el partido “echaría de nuevo a andar”.

Sobre los posibles candidatos a hacerse con el control del PSOE andaluz, las fuentes consultadas citan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha aparecido ya en varias quinielas, y también al actual presidente del Comité Federal, y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano.

Ambos son de la máxima confianza de Pedro Sánchez y cuentan con el respaldo de la militancia andaluza.