Ayuso acepta verse con Sánchez “si se habla de lo que yo quiero”: inmigración y Cercanías

Isabel Díaz Ayuso acaparó todos los focos en la cumbre del PP del pasado viernes, al dejar en el aire si aceptará o no la invitación institucional lanzada por Pedro Sánchez a los barones autonómicos, para reunirse en Moncloa. Pero la lideresa madrileña ya tiene decidido verse con el presidente del Gobierno. Eso sí, “si se habla de lo que yo quiero”.

El discurso de la presidenta, al final de la cumbre de los barones del PP, ya aportó algunos matices. Al contrario que el día anterior, esta vez no les pidió a los demás presidentes autonómicos que planten a Sánchez en las reuniones bilaterales.

Horas después, Díaz Ayuso se pronunció durante otro acto en Madrid, ante los micrófonos de La Sexta. “Habrá que verlo, en fin, es que no se trata de decir ‘no’ al presidente de un Gobierno, se trata de decir que ‘así no se puede”, respondió a la cuestión de si dará plantón o no a Pedro Sánchez.

Asume el ‘mandato’ de Feijóo

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la presidenta madrileña, Ayuso ha decidido suavizar su posición después de que Alberto Núñez Feijóo se pronunciara en una entrevista en el diario El Mundo, publicada este domingo, en estos términos. “Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, yo creo que comete un error”.

La dirigente madrileña asume que tendrá que acabar acudiendo a La Moncloa, pese a su negativa en público, ya que no hacerlo rompería con 35 años de historia del PP y se asemejaría más a la táctica actual de Vox. Sobre todo, cuando Feijóo siempre ha hecho mucho hincapié en la institucionalidad y en que “la forma es el sentido de las cosas”.

Insiste en una Conferencia de Presidentes

Por lo pronto, Ayuso ha propuesto este lunes a sus homólogos de otras autonomías que temas como “la falta de médicos, el problema migratorio y el económico” se traten en la Conferencia de Presidentes, y no durante la ronda de reuniones bilaterales en La Moncloa planteada la semana pasada por el jefe del Ejecutivo.

La baronesa ha matizado así su llamamiento del pasado jueves, cuando conminó a los líderes autonómicos del PP a no acudir a esas citas para negociar bilateralmente la financiación autonómica de cada región, lo que le valió las críticas de los socialistas por “deslealtad institucional” y tensó internamente a los conservadores. “No sé qué haremos en cada caso”, ha reconocido Ayuso sobre los tres temas concretos que ha mencionado.

No tratar sobre la financiación autonómica

Desde el entorno de la presidenta madrileña insisten a ECD en que los problemas que atañen a todas las comunidades autónomas deben “ser abordados por todos los presidentes regionales”, y no en reuniones bilaterales como ha propuesto públicamente Pedro Sánchez.

Sin embargo, según las fuentes próximas a la lideresa consultadas por ECD, Ayuso no cierra ahora la puerta a reunirse con Sánchez en La Moncloa si el encuentro es para abordar otros asuntos que no tengan que ver con la financiación autonómica.

Fuentes del equipo de Isabel Díaz Ayuso añaden que una de las condiciones para entrevistarse con el presidente del Gobierno será pactar un orden del día en el que quede descartado tratar sobre la financiación autonómica.

Acepta “si se habla de lo que yo quiero”

Dicho de otro modo, la presidenta está dispuesta a aceptar verse con Pedro Sánchez “si se habla de lo que yo quiero”, según ha transmitido a personas de su máxima confianza en las últimas horas.

Y los dos temas que tiene decidido imponer en el orden del día del encuentro en La Moncloa con el jefe del Ejecutivo son: la crisis migratoria y el caos de los Cercanías en Madrid.

Descontrol migratorio y caos en el Cercanías

En el entorno de Ayuso destacan a ECD que Madrid también tiene “problemas singulares”, al igual que el resto de autonomías, como el incremento de la inseguridad provocado por un “descontrol migratorio” y un “destrozo absoluto” de la red de los trenes de Cercanías.

En cambio, aseguran, “Madrid no tiene un problema con la financiación, que debe además pactarse entre todos”.

“La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado, y eso es lo que ha venido haciendo siempre”, coinciden en su equipo y también altos cargos de Génova.

Ayuso denuncia un repunte de la inseguridad

Inciden en que la llegada masiva de inmigrantes ha provocado un repunte de la inseguridad en Madrid. Las zonas de Alcalá de Henares, Batán y el aeropuerto de Barajas así lo han demostrado en los últimos meses. Tanto el Gobierno de la Comunidad, en manos del PP, como Vox han condenado este aumento de sucesos violentos.

Sin embargo, para que haya integración, el equipo de Ayuso considera que las administraciones tienen que saber “quiénes son, de dónde vienen, qué edades tienen” o “qué problemas arrastran”. Algo que, a su parecer, no hace el Gobierno.

Continuos retrasos por incidencias en los trenes

También destacan que cientos de madrileños sufren los largos retrasos que ocasionan distintas incidencias en los Cercanías de la región. Llueve sobre mojado con un problema que lleva dando síntomas de alerta desde hace años pero que, en los últimos cuatro meses, parece haberse acentuado.

La situación, calificada de “muy precaria” por sindicatos y usuarios, genera a diario, y con ahínco, protestas y denuncias de los afectados al ver condicionada su vida cotidiana.

Responsabilidad del Gobierno de Sánchez

Durante muchos años se han dedicado todas las inversiones a la alta velocidad, y las líneas convencionales se han ido deteriorando. Los trenes más modernos, los Civias, tienen más de 20 años. “El 11-M de 2004 ya estaban estos convoyes, que siguen circulando”, destacan altos cargos de la Comunidad de Madrid, una fecha en la memoria de todos para contextualizar el paso del tiempo sin una modernización de la red.

“Los 2.556 millones de presupuesto de Cercanías que se destina a Cataluña ya los quisiera Madrid”, se quejan. En esa línea, señalan como responsables al Ministerio de Transportes al “no autorizar las inversiones necesarias para tener un mantenimiento correcto”, aunque también apuntan a Adif, por “no realizar inversiones en infraestructuras”, y a Renfe por “no dedicar los esfuerzos necesarios para preservar los vehículos adecuadamente”. En definitiva, responsabilizan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.