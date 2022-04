Ayuso entusiasma al congreso del PP con gritos de “bravo” pero no de “presidenta”

El congreso del PP que entierra la etapa de Pablo Casado aplaudió casi con el mismo entusiasmo a Alberto Núñez Feijoo y a Isabel Díaz Ayuso, que ha vencido la batalla al ex líder que la hizo candidata del partido en Madrid. La presidenta recibió gritos de “bravo” durante su discurso ante el plenario pero no de “presidenta” como otras veces.

Ayuso accedió al salón de actos aclamada, con paso lento entre decenas de ‘selfies’, y en el escenario de nuevo hubo una competición de aplausos con Alberto Núñez Feijóo similar al que antes tenía con Casado. El auditorio estaba repleto, entregado y entusiasmado.

Pero esta vez hubo empate, porque Feijóo es la nueva estrella del partido, la gran apuesta de todos los barones y los dirigentes intermedios para salir de la crisis interna.

La única que reprochó a Casado

El inicio de la intervención de Díaz Ayuso suscitó un sonoro aplauso: “Los españoles esperan mucho de nosotros, no podemos defraudarles. Este congreso es una respuesta a una crisis que nunca debió existir (...) tenemos que incorporar a los mejores en puestos de responsabilidad, nosotros no somos burócratas socialistas. Intento hacer memoria y no logro encontrar un gobierno tan incompetente y sectario como el que tenemos”.

La presidenta fue una de las grandes estrellas en el congreso, con un protagonismo a la altura del que tuvo en la crisis interna que ha desembocado en este cónclave tras el choque con Pablo Casado y Teodoro García Egea. Fue de los pocos dirigentes que más explícitamente se refirió a la batalla interna, aunque sin mencionar a nadie.

No centró su discurso en ese desgarro, al contrario que en la última vez que intervino ante la Junta Directiva Nacional, pero no evitó arrancar por ahí. Destacó después por lanzarse en tromba a un discurso de derecha antisanchista con la palabra “comunista” constantemente en su boca.

Díaz Ayuso marcó perfil propio

Ayuso dejó muy claro que ella no va a cambiar. Seguirá teniendo un discurso nacional, centrado en hacer oposición a Pedro Sánchez desde Madrid. “Somos un partido nacional, existimos al servicio de España. No puede sernos ajeno lo que sucede en otras regiones. El futuro de Ceuta, Melilla, País Vasco o Cataluña lo decidimos entre todos”, justificó. Y por tanto será un verso suelto también bajo el mandato de Núñez Feijóo.

“Se puede hacer una buena gestión y hacer políticas que sean buenas alternativas al socialismo”, afirmó la presidenta en referencia a sus propias políticas en la Comunidad de Madrid. “Hemos sido atacados en la pandemia por un Gobierno incapaz, nos han llamado, dicen los de la pancarta, que somos tabernarios”.

Reivindicó el “decálogo” de Aznar

Reivindicó el PP de José María Aznar y el decálogo con el que refundó el partido también en Sevilla en 1990 y que resumió en tres pilares: España, la Constitución de 1978 y Europa.

“En estos 32 años en la izquierda ha sido capaz de aportar nada al decálogo de Aznar, porque las mejores ideas siempre han salido del PP”.

La mejor opción para el PP es Feijóo

Ayuso llamó al PP a contrarrestar el radicalismo y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que arremetió con su dureza habitual y señaló a Alberto Núñez Feijóo como la “opción que este partido necesita”, después de destacar su “generosidad y sacrificio” para coger el timón del PP en estos momentos.

“Gracias, porque no puedo ni imaginar los sacrificios personales que estás haciendo en este momento de tu vida; y el paso cambiado por dejar Galicia, a la que tantos años has dedicado. Pero tu calidad te convierte en el político que este partido necesita. Confiamos en Alberto Núñez Feijóo para ganar elecciones. Los españoles no están mirando”.