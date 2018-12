Baltasar Garzón se postula como candidato a las Europeas

El candidato para las elecciones europeas en el que piensa Actúa no es Gaspar Llamazares, sino Baltasar Garzón. El pasado viernes, la filtración de unas grabaciones del líder de Izquierda Abierta hicieron creer que sería él, y no el ex magistrado, el que aspirara al Parlamento Europeo, pero desde el entorno del asturiano niegan esos planes.

Según explican al Confidencial Digital fuentes muy próximas a Llamazares, el objetivo del ex coordiandor federal de Izquierda Unida es volverse a presentar como candidato a la presidencia del Principado de Asturias, tal y como hizo hace cuatro años.

En su lista electoral, Llamazares quiere incluir a miembros de IU y de Actúa, con el objetivo de conformar una coalición de izquierdas diferente a Podemos, con el que ha descartado pactar. La ejecutiva regional de IU apoya esa hoja de ruta, pero desde Madrid, Alberto Garzón la rechaza tajantemente.

El coordinador federal, de hecho, ha pedido a Llamazares su “dimisión inmediata” por las grabaciones difundidas el pasado viernes. No obstante, las fuentes consultadas afirman que al líder de Izquierda Abierta “ni se le pasa por la cabeza tomar esa decisión”.

Explican que las grabaciones se produjeron en mayo, “cuando planteamos dos opciones en Actúa: o aportar a IU, o confrontar con IU, y solo han filtrado las reflexiones sobre el segundo escenario”. Además, admiten, “hemos optado por la primera opción, ya que enviamos una carta al partido para ir junto a ellos en las elecciones de mayo”.

Baltasar Garzón, candidato a Bruselas

Gaspar Llamazares, por tanto, no solo no piensa dar un paso atrás, sino que confía en la ejecutiva regional de IU en Asturias para volver a repetir candidatura al Principado, descartando, eso sí, cualquier tipo de candidatura encabezada por él para las elecciones europeas.

Para esos comicios, señalan las fuentes consultadas, el mejor posicionado es Baltasar Garzón. El otro fundador de Actúa lleva meses pensándose la posibilidad de convertirse en eurodiputado, y la idea cada vez le seduce más.

Las fuentes consultadas explican que la decisión no está todavía tomada, porque el ex magistrado está a la espera de si fragua algún pacto con Podemos de cara a las Europeas. No obstante, afriman desde Actúa, si el partido se presenta en solitario, “el candidato será él”.

Descarta el Ayuntamiento de Madrid

El ex magistrado de la Audiencia Nacional también ha sonado con fuerza como candidato en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el PSOE pensó situarle como cabeza de cartel, pero las grabaciones con Dolores Delgado y Villarejo descartaron esa opción.

Pese a ello, el anuncio de que Actúa concurriría a municipales y autonómicas volvió a situar a Garzón al frente de esa candidatura.

Sin embargo, según explican las fuentes consultadas, Baltasar Garzón considera que “él encaja mejor en la política europea que municipal”.

Por tanto, la aspiración del ex juez es ser eurodiputado en Bruselas, mientras que Actúa buscará integrarse en la lista municipal de Manuela Carmena, con la que hay “total sintonía”.