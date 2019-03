Barones del PSOE aseguran haber sufrido daños colaterales por la guerra entre Pedro y Susana

Pedro Sánchez afronta las elecciones generales del 28 de abril con unas listas del PSOE hechas a su medida. En Andalucía impuso su criterio en aquellas provincias cuyas direcciones, siguiendo la pauta marcada con Susana Díaz, no quisieron negociar. No obstante, esa disputa con la ex presidenta de la Junta ha dejado “víctimas colaterales” en otras federaciones.

Tal y como se informó en estas páginas, el secretario general decidió negociar las listas andaluzas a las generales con un objetivo claro: dejarle claro a Susana Díaz que ya no tenía el control absoluto del PSOE-A y que algunos de sus afines estaban dispuestos a entenderse con Ferraz antes de quedarse sin nada.

De esta forma Díaz, que “tomó nota” de las imposiciones de la Comisión Federal de listas en las cuatro provincias donde no hubo negociación, quedó más que debilitada a nivel orgánico, y en la ejecutiva federal ya hablan de un relevo en Andalucía que puede pilotar la ministra María Jesús Montero.

Críticas entre los barones afines

La ex presidenta de la Junta, sin embargo, no es la única derrotada en su guerra particular contra Pedro Sánchez. Otros barones regionales afines a Díaz han visto cómo, de rebote, ellos también sufrían las consecuencias del pulso entre Ferraz y Sevilla.

Así, las listas a las generales de tres grandes regiones, como Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, sufrieron cambios de última hora, impuestos por la Comisión Federal de Listas de la ejecutiva de Pedro Sánchez.

Una circunstancia que, desde estas federaciones, achacan a Susana Díaz: “Ella se negó a negociar para intentar reivindicar su influencia dentro del PSOE andaluz... y al final, con quienes no ha negociado Sánchez ha sido con nosotros”.

La postura de la ex presidenta de la Junta, admiten estas fuentes, “nos perjudicó a nosotros”, aunque también culpan a Sánchez de la falta de negociación con las federaciones: “Él buscaba blindarse de cara al futuro con un Grupo Parlamentario con todos sus leales. Dejó a un lado otros criterios, más importantes, como la propia valía política de los candidatos...”