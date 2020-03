Batet prohíbe al personal del Congreso cualquier contacto con periodistas y visitas

El contagio del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, del coronavirus ha disparado todas las alertas en el Congreso.

De hecho, la presidenta socialista de la Cámara, Meritxell Batet, ha suspendido la actividad plenaria esta semana. La sesión de control al Gobierno de hoy miércoles se desplaza para la semana siguiente.

Batet ha explicado que esta medida no se adopta por miedo a contagios -ya que la formación de Abascal ha comunicado que ninguno de sus 52 diputados asistirá a las sesiones plenarias- si no porque la ausencia de la tercera fuerza política de la Cámara reduciría “la legitimidad democrática”.

El Congreso de los Diputados se ha puesto manos a la obra. Todo aquel que trabajare en el edificio de la Carrera San Jerónimo debe evitar el contacto con periodistas, visitas y otras personas que accedan al interior del complejo.

Las acreditaciones por pegatinas

Fuentes del Congreso aseguran a Confidencial Digital que “tenemos orden de no coger ningún tipo de carnet o documentación con el objetivo de evitar el contacto”, aseguran. “Ni los ujieres podrán tener contacto con los redactores”, añaden.

“No podemos recoger ningún tipo de documento. No sabemos dónde habéis estado -si en España o en el extranjero- y no podemos hacer pruebas. Así que lo mejor es no tocar nada y evitar cualquier riesgo de contagio”, explican a ECD.

Y es que, de manera temporal, el Congreso ha sustituido las acreditaciones de plástico de acceso a la Cámara por etiquetas adhesivas desechables. “Esto te lo pegas en la ropa y luego lo tiras directamente, a nosotros no nos lo vuelvas a dar”, explican desde recepción.

Más jabón y más limpieza

Y es que el Comité de Seguridad y Salud del Congreso de los Diputados se reunieron con el único objetivo de adoptar medidas de actuación en el Congreso en “relación a la situación epidemiológica producida por la extensión del coronavirus”.

Unas directrices que se ha tomado el Gabinete Médico de la Cámara de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

El Congreso ha colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en las Porterías de todos los Edificios así como en la entrada de la cafetería y restaurantes.

“Si bien habida cuenta la escasez actual en el mercado de dicho producto, colocar carteles en dichos puntos con la indicación de lavarse las manos”, matiza el Gabinete Médico.

Además, se han aumentado los servicios de limpieza en aquellos elementos de uso común como los pomos de las puertas y los botones del ascensores.

Unas medidas que toman después de que España supere el millar de infectados por el coronavirus. Y es que la Comunidad de Madrid ya se ha puesto manos a la obra: se ha decretado el cierre de centros educativos, universidades y guarderías durante 15 días.

Evitar reuniones extraparlamentarias

El Comité de Seguridad y Salud ha recomendado evitar reuniones extraparlamentarias en la Cámara que conlleven la afluencia de muchas personas y la concentración en un mismo espacio.

Además, se suspenderán las visitas de grupos numerosos que se realizan en el Congreso para evitar las posibles conglomeraciones y facilitar el contagio del coronavirus.