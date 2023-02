As Bestas, la película sobre la ‘España vaciada’, no se ha podido ver en Teruel hasta ahora

Una de las primeras salas de cine de España con asientos reclinables.

El pasado 11 de noviembre fue el estreno oficial de la película As Bestas en toda España. El trabajo cuenta la historia de un pequeño pueblo de Galicia, casi deshabitado, y la riña entre los vecinos por aceptar o rechazar la oferta de una gran empresa energética que pretende hacerse con ese terreno para plantar un parque de energías renovables. Un debate actual y candente en las zonas de la llamada ‘España vaciada’. Sin embargo, luna de las provincias más representativas de esa España, Teruel, con apenas 30.000 habitantes a pesar de ser capital de provincia, no ha visto proyectada la cinta por la falta de cines en la ciudad: tan solo hay uno y no ha exhibido la película en los casi tres meses que lleva en cines.

Un solo cine para 30.000 habitantes

Fuente de la fuerza política más relevante de la provincia, Teruel Existe, que, denuncia la situación de abandono de la administración central y autonómica, señalan que aún no han podido verla: “Nos han hablado de ella, pero aquí tan solo hay un cine y es de un vecino del pueblo. No sé si la pondrán”, lamentaban desde el partido que consiguió elevar a la política nacional las demandas de esta provincial aquellas que se encuentran en la misma situación. La formación fue la fuerza más votada del territorio en los comicios generales de 2019 y aspira a quedar tercera en las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón; una autonomía con el 50% de toda la población concentrada en una misma ciudad: Zaragoza.

Una de las réplicas gigantes de la estatuilla de Los Goya instalada en la Plaza del Altozano el pasado 26 de enero en Sevilla.

Se estrenará este viernes

Desde que llegara a la gran pantalla, la cinta, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, ha recaudado casi cinco millones de euros en taquillas y, a finales de enero, había acumulado más de 677.000 espectadores por todo el país. Finalmente, el modesto cine Maravillas de Teruel ha anunciado que, desde este viernes 10 de febrero y hasta el próximo miércoles día 15, se proyectará el filme. “Justo nos han avisado de que la van a poner”, señalan las fuentes de la dirección de Teruel Existe.

Favorita en la ceremonia de los Goya de este sábado

Sin embargo, esto no es casualidad. Por el camino ha sido nominada a 17 premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y es común que, las obras más aclamadas y favoritas para alzarse con el cabezón (como se conoce comúnmente a la estatua con la que se galardona a los ganadores), suelen ser expuestas en la semana de la ceremonia, y la ceremonia tendrá lugar este sábado en el Auditorio Andalucía de Sevilla a partir de las 22:00 horas.