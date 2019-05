El cambio de Vox con los medios: entrevistas a los afines, notas de prensa a los que “manipulan”

Vox ha inaugurado, después de las elecciones generales del 28 de abril, una nueva política de comunicación. El partido de Abascal considera que su bajo perfil mediático les ha perjudicado y, por eso, ya el jueves convocó a los periodistas a un gran acto de presentación de la campaña del 26-M. Además de eso, va a inaugurar una nueva forma de tratar a los personales de la información.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes de Vox, en el partido, tal y como se informó en estas páginas, se dan por buenos los resultados cosechados en las generales. No obstante, también se han extraído una serie de conclusiones sobre algunos aspectos a mejorar de cara al futuro y, también, para esta nueva campaña electoral del 26-M.

Más presencia en medios

Una de ellas tiene que ver con la necesidad de tener una mayor presencia en los medios de comunicación.

Desde Vox apostaban, antes del 28 de abril, por los actos con los simpatizantes del partido, y los mensajes en redes sociales como las principales herramientas de comunicación, sin contar con los medios para informar sobre el partido.

Esa estrategia, afirman desde el partido, se lo puso fácil a aquellos medios que querían hacer daño a los de Santiago Abascal: “Muchos fueron a por nosotros y manipularon en sus noticias. Nosotros llamábamos a las redacciones para que rectificaran, además de denunciar esas fake news en redes”. Pero en algunos casos, “no fue suficiente”.

Ahora, la línea de actuación será distinta. Vox será más abierto con los periodistas, y fomentará encuentros y ruedas de prensa para que los profesionales de los medios puedan conocer de primera mano los argumentos de los dirigentes del partido y el día a día de la formación.

Entrevistas a los afines

Además de esas convocatorias colectivas a actos de partido y ruedas de prensa, Vox no se cierra a entrevistas individuales con periodistas y a encuentros off the record.

En los días previos a las generales, eldiario.es publicó una conversación de WhatsApp entre una de sus periodistas y Manuel Mariscal, responsable de comunicación de Vox, en la que el portavoz se reía de la posibilidad de tomarse un café con la informadora y la mandaba a “esparragar”. Una noticia que causó una gran polémica y perjudicó al partido de cara a los comicios.

Ahora, según explican a ECD dirigentes de Vox, la estrategia es clara: “Estamos abiertos a entrevistas, y a tomár cafés off the record, con periodistas que no manipulen. Para el resto, y ante peticiones así, nos remitiremos a las notas de prensa del partido”.

Las fuentes consultadas destacan, en ese sentido, que “nuestra política de comunicación no va a ser distinta a la de otros partidos”, ya que “todos hablan únicamente con los periodistas que saben que son de fiar y con los que tienen una relación de confianza. Con los demás, comunicado y listo”.