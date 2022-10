Carmen Calvo se ‘infiltra’ entre las feministas históricas del PSOE para entrar en La Moncloa

Las feministas clásicas del PSOE, contrarias a la ‘Ley Trans’ propuesta por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, han solicitado una reunión a Pedro Sánchez para exponerle sus objeciones a la norma. Un movimiento en el que la ex vicepresidenta Carmen Calvo también figura como una de las principales muñidoras en la sombra.

La tramitación de la ‘Ley Trans’ ha generado una brecha en el propio PSOE y que, por ser una de las exigencias de Podemos en el Gobierno, amenaza con dañar seriamente a la coalición justo cuando se tramitan los Presupuestos.

Las activistas clásicas socialistas, lideradas por Amelia Valcárcel, han pedido ser recibidas por el presidente por “la voluntad del Gobierno de avanzar la ley” impulsada por Podemos “con modificaciones mínimas”.

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) ha deplorado “el inexistente debate político en las Cortes”, y “la imposibilidad de dialogar con nuestros representantes políticos”.

No se pasa por alto que la asociación, muy vinculada a la ex vicepresidenta con Sánchez y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha levantado la voz de nuevo para solicitar una reunión urgente con el jefe del Ejecutivo.

Carmen Calvo está detrás de la carta

De hecho, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la elaboración de la carta, la ex vicepresidenta ha tenido una participación activa. En concreto es una de las principales impulsoras en la sombra del escrito enviado a Pedro Sánchez.

Eso sí: no figura entre las firmantes. Fuentes socialistas apuntan que “su nombre no aparece porque no se entendería una protesta así de una ex vicepresidenta a su propio presidente, pero Carmen Calvo está detrás y lidera la causa en la sombra”. Aseguran que impulsa la iniciativa en un último intento de frenar la legislación en la que trabaja Irene Montero.

Retrasos en la ‘Ley Trans’

La protesta feminista se ha gestado después de que el PSOE votara junto a PP y Vox para alargar el plazo de enmiendas en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde se discute. Este martes, los socialistas han pedido ampliar otra semana el plazo.

La última ampliación de plazos provocó que la semana pasada se diera de baja en el PSOE la activista trans Carla Antonelli y abrió grietas en el partido.

Esa medida podría poner en peligro su aprobación en esta legislatura, lo que quiere decir que podría acabar con el proyecto, dada la volatilidad electoral española en los últimos tiempos.

Figuras de Podemos han presionado públicamente a Sánchez, incluida la ministra Montero, situando la ‘Ley Trans’ como clave para la pervivencia del Gobierno de coalición.

En los últimos días se ha hecho público que Pedro Sánchez pretende llevar la norma a su aprobación salvando con cambios mínimos la creciente oposición dentro del PSOE, y FeMeS hacía público un duro comunicado.