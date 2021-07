Carmen Calvo maniobra para que el Consejo Fiscal, el CGPJ y el Consejo de Estado reformen la ‘Ley Trans’ de Irene Montero

Irene Montero se ha autoproclamado vencedora frente a Carmen Calvo, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la ‘Ley Trans”. Sin embargo, la vicepresidenta ha trasladado a miembros de la parte socialista del Gobierno que la batalla no ha terminado, y que maniobrará para reformar la normativa estrella de Igualdad.

La aprobación de esa ley ha generado tensiones en el Gobierno, donde Montero ha ganado frente a la oposición de Calvo, imponiendo la autodeterminación de género, que además ha avalado el Ministerio de Justicia –coproponente de la norma–, alineándose así con Igualdad.

El desbloqueo de la ley se ha interpretado como una derrota para Calvo, que no ha logrado imponer sus tesis feministas clásicas. No en vano, en el propio PSOE se oponían radicalmente a esta cuestión, hasta que, hace unos días, tuvieron que virar argumentalmente.

Carmen Calvo no se da por vencida

La derrota de Carmen Calvo ha sido destacada por algunos medios como una muestra de su debilidad interna.

Sin embargo, fuentes próximas a la vicepresidenta primera aseguran que Calvo no se ha dado por vencida en la guerra con la ministra de Igualdad. Advierte de que la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros no ha sido nada más que el comienzo, y que quedan ahora meses por delante y trámites que pueden propiciar cambios en el texto.

Insisten, por tanto, en que se trata solo de un anteproyecto, que debe pasar por la revisión de los órganos consultivos, para después ser presentado en el Congreso de los Diputados, donde comenzará la tramitación parlamentaria, es decir, la fase de debate y enmiendas.

El precedente de la ley del “solo sí es sí”

En el entorno de Carmen Calvo avisan a ECD de que “ahí se jugará la verdadera batalla”. Y destacan el precedente de lo ocurrido con la ley del “solo sí es sí”.

Recuerdan que ese texto ha sido sometido en el último año al análisis y estudio de los órganos consultivos del Estado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió, por ejemplo, un informe especialmente crítico en lo relativo a la definición de consentimiento y a la fusión de los delitos de abuso y agresión.

No se pasa por alto tampoco la resistencia de amplios sectores de la izquierda y del feminismo tradicional, lo que, a juicio de la vicepresidenta, acabará modulando la norma a su paso por el Parlamento, o incluso no se descarta que se vea retrasada indefinidamente.

La vicepresidenta da por hecho que saldrá una norma más ajustada a las posiciones que ha defendido ella, que sigue creyendo que esa ley en realidad castiga a las mujeres.

La presencia de Delgado y De la Vega

Como anteproyecto, la ‘Ley Trans’ tiene que pasar a una serie de trámites que pueden dar lugar a cambios su contenido y en la redacción.

Tras una etapa de consulta pública y un plazo de modificaciones a cargo de los ministerios, por si se que detectara algún pasaje controvertido, el anteproyecto recalará en los consejos Fiscal, General del Poder Judicial (CGPJ) y del Estado.

Del primero, según los pronósticos de fuentes gubernamentales, se prevén correcciones técnicas. Y allí Carmen Calvo cuenta, en principio, con el apoyo de la Fiscal General del Estado, la ex ministra socialista Dolores Delgado.

Existe una absoluta incertidumbre, en cambio, sobre la posición del CGPJ. No se pasa por alto que hay precedentes incómodos. El órgano de gobierno de los jueces se pronunció con dureza contra la ley del “solo sí es sí’, por ejemplo, y acumula retrasos importantes con el proyecto de regulación de la memoria democrática.

Destacan que la autodeterminación de género puede sufrir un revés en el CGPJ si, como la propia Calvo opinó hace unos meses, los jueces detectan que provoca inseguridad jurídica.

El Consejo de Estado es el órgano que cierra el proceso de consultas, y sus informes no suelen ser llamativos. Sin embargo, no se descarta que la entidad, que preside la ex vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien mantiene también una buena sintonía con Carmen Calvo, deje caer esta vez alguna recomendación de calado.

Se recuerda, por ejemplo, que no hace mucho el Consejo de Estado se mostró muy crítico con el decreto del Gobierno que regula la circulación de los fondos europeos por la economía nacional.