Carmena impartirá lecciones magistrales de política municipal en las universidades

Tras afirmar públicamente que abandonaría la vida pública si no lograba revalidar su cargo de alcaldesa y afirmar que ya no era “nadie” al renunciar a su acta el pasado 17 de junio, Manuela Carmena se muestra ahora dispuesta a impartir cátedras de nuevas formas de organización política municipal en las facultades de la Comunidad de Madrid.

Fuentes del entorno de Carmena que ha consultado Confidencial Digital reconocen que la ex jueza quiere organizar cátedras y conferencias públicas para exponer su “diferente modelo de entender la política municipal” que ha llevado a cabo en la ciudad de Madrid durante los últimos cuatro años.

El objetivo de estos ciclos políticos pasaría por dar a conocer a la ciudadanía otra forma de hacer política, ya que, en su opinión, la dinámica de partidos políticos está “agotada”.

Con esta propuesta, la ex alcaldesa busca reivindicar su visión de la política municipal y justificar que es “la mejor opción” para atender las necesidades de los ciudadanos madrileños. No obstante, según esas mismas fuentes, el proyecto todavía está “muy poco maduro” y le falta tiempo de sedimentación, por lo que no se espera que se ponga en marcha hasta dentro de unos meses.

Cena informal con sus concejales

Por el momento, Manuela Carmena pretende hablar con perfiles independientes que pudieran estar interesados en colaborar con ella en la organización de los ciclos de conferencias sobre política municipal, aunque también quiere solicitar ayuda a los inscritos y voluntarios de Más Madrid.

A día de hoy, solo ha comentado esta idea a sus círculos más cercanos de la formación, como los 19 ediles que mantiene en el Ayuntamiento de Madrid.

Con ellos mantuvo una cena informal el pasado martes donde, entre otros temas, surgió esta propuesta: “Es una de las muchísimas ideas que tiene Manuela (estuvimos cenando con ella y es una auténtica máquina), aunque esta es, sin duda, la que más repite”, comenta uno de sus concejales.

Por su parte, al ser preguntadas por estos ciclos de política municipal, las universidades madrileñas con estudios en ciencias políticas no conocen aún esta iniciativa, de lo que se deduce que Manuela Carmena todavía no se ha puesto en contacto con los centros universitarios para la implantación de sus cátedras o conferencias de nuevos modelos en política municipal.