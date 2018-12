Las cartas del Gobierno a la Generalitat son “el último aviso” antes de aplicar el 155

Quim Torra ha sobrepasado todos los límites y el Gobierno ya no se cierra a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Pedro Sánchez, no obstante, aún ve posible una rectificación por parte del president de la Generalitat y, por ese motivo, ha optado por dar un “último aviso” para evitar una nueva intervención de la autonomía.

Ese “ultimátum” por parte del Ejecutivo, explican al Confidencial Digital fuentes gubernamentales, no es otro que las tres cartas que Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos remitieron a sus homólogos de la Generalitat para pedir explicaciones por la dejación de funciones de los Mossos en la AP-7 y para exigir la vuelta al “orden público”.

Esta iniciativa, admiten desde el Gobierno, fue impulsada por Moncloa, que se coordinó con los tres ministerios a lo largo de la jornada del lunes. El objetivo, añaden, era claro: “Había que dejar claro que, si en Cataluña no hay control político de los Mossos y no se pone fin a la escalada de violencia, el Gobierno podría intervenir”.

En ese sentido, un alto cargo de Interior afirma a ECD que en los gabinetes de Pedro Sánchez y de Marlaska se ha evaluado la posibilidad de enviar a la Policía y a la Guardia Civil para controlar la situación. E, incluso, y en aplicación a la ley de seguridad nacional, situar a un emisario del Gobierno al frente de los Mossos para dirigir a la policía autonómica.

Un simulacro de “requerimiento previo”

De confirmarse esa “advertencia” por parte del Gobierno, “estaríamos ante un 155 de facto, con la intervención de la consejería de Interior y de la policía autonómica”.

De hecho, reconocen desde el Gobierno, las cartas de aviso impulsadas por Moncloa “son una especie de requerimiento previo” a la propia puesta en marcha del 155.

En ese sentido, desde Moncloa recuerdan que, para llevar a cabo la intervención de una autonomía, primero ha de decidirse en Consejo de Ministros, tener después el respaldo del Senado, y enviar un requerimiento previo al presidente de esa comunidad autónoma para que vuelva al orden constitucional, tal y como se hizo en octubre de 2017.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez espera que con estas tres misivas remitidas a Barcelona no sea necesario enviar “un requerimiento de verdad”.

No obstante, añaden las fuentes consultadas, si Quim Torra no toma medidas, y persiste en obligar a los Mossos a no actuar frente a acciones de los CDR, y a amenazar con la llamada “vía eslovena” para lograr la independencia, “al presidente no le temblará el pulso” a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución.