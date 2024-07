De catedráticos a ciudadanos de a pie: los perfiles de Sumar para el comité de prensa

El dirigente de IU, Enrique Santiago y el diputado nacional de Sumar Txema Guijarro en la reunión del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2023, en Madrid.

Sumar se plantea proponer un comité independiente que chequee las informaciones que publican los medios de comunicación y tenga potestad de sancionarles si incurren en mala praxis. Una medida que está encima de la mesa y que estudian presentar en el Congreso de los Diputados. La formación no es partidaria de impulsar una sola norma —como hará el Partido Socialista— sino de abordar la legislación de medios poco a poco, con varias leyes independientes que vayan moldeando el sector para “democratizarlo”.

La formación continúa trabajando en sus propuestas para regular los medios de comunicación. Un sector que, según la formación, carece de medidas sobre transparencia que sí hay en otros países europeos como los nórdicos. La semana que viene será el Partido Socialista quien dé un paso al frente y explique los detalles de ley de medios. Una norma que defenderá el propio presidente, Pedro Sánchez, desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja el 17 de julio.

Un comité independiente con catedráticos y ciudadanos

Sumar no quiere que mentir en los medios salga gratis. La formación es consciente de lo espinoso que resulta abordar este tema en España y por eso trabaja sin prisa, pero sin pausa, en varias propuestas que no presentará hasta haberse reunido con editores y asociaciones de prensa.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2024, en Madrid.

La fuerza política encabezada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desde el Ejecutivo, considera que es fundamental sancionar las publicaciones que se demuestren falsas de forma palmaria y que impliquen un mal hacer del profesional. Casos evidentes de mala praxis como hacer público un documento falso sin haberlo contrastado debidamente.

La formación recoge esta propuesta que no nace de Sumar, sino de las propias asociaciones de periodistas que han emitido documentos en los últimos años solicitando una regulación rigurosa. La idea principal es crear un comité que revise las informaciones y proponga sanciones a aquellas en las que el periodista no ha cumplido los estándares deontológicos profesión. Desde la organización explican que no se trata de perseguir cualquier información, sino sancionar aquellas que, de una forma evidente y empírica, hayan sido objeto de manipulación y mala praxis.

La propuesta que trabaja Sumar busca que el comité sea completamente independiente de cualquier poder público. Sin sesgos políticos y alejado de presiones privadas. Por eso, aunque aún falte mucho para aterrizar este proyecto, se han planteado dar protagonismo a ciudadanos, catedráticos y expertos del sector de la comunicación para que sean ellos quienes piloten este nuevo órgano. Perfiles alejados de la política o de intereses económicos que puedan levantar sospechas sobre su honestidad y neutralidad.

Poder sancionar a quien publique informaciones falsas

Este organismo ya existe en algunos territorios de España, como en Andalucía, pero con poco peso. Solamente se limita a emitir informes y no tiene un poder sancionador, de modo que los medios no prestan especial atención a los análisis de dicha institución. En Sumar consideran que es fundamental que el comité pueda sancionar y goce de un prestigio reconocido en la sociedad, tanto para los ciudadanos como para los propios periodistas, de modo que sus informes tenga un especial calado tanto para los medios afectados como para los lectores.

Las propuestas aún están naciendo, empezando a construirse, según aseveran fuentes del grupo de trabajo de Sumar encargado de desarrollarlas, y no han determinado qué tipo de sanciones sería ni si serían económicas —aunque es la opción más probable—-.

Sin embargo, en Sumar quieren proteger la financiación de los medios; también trabajan en iniciativas que ayuden a los mismos económicamente para garantizar su independencia y poner fin a la precarización en el sector. De modo que multar a las propias empresas podría ser contradictorio con los objetivos que persigue Sumar en su plan de regular los medios.

Democratizar el sector

La formación considera que España “llega tarde” y que deberían haberse aprobado propuestas legislativas para los medios de comunicación mucho antes. También aseveran que estamos a la cola de Europa en cuanto a la transparencia y regulación del sector. Por eso, llevar a término estas medidas durante la legislatura resulta fundamental para Sumar. Una idea que comparte ahora el Partido Socialista, aunque de momento darán la batalla por separado.