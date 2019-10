China utiliza la sentencia del 1-O para amenazar a los protagonistas de la revuelta de Hong Kong

“Lo que hoy en día está en juego en el mundo es precisamente la capacidad de los estados de asumir retos democráticos y de respetar voluntades populares. Sólo hace falta ver lo que acaba de suceder en Hong Kong para darse cuenta de ello”.

Así se refirió Quim Torra, durante una conferencia en Madrid a principios de septiembre, a las revueltas en Hong Kong que llevan meses sacudiendo a esta ex colonia británica, por parte de manifestantes que reclaman una democratización frente a la dictadura china.

En estos meses, las impactantes imágenes de manifestantes enfrentándose a los policías chinos han provocado mensajes de ‘envidia’ de los independentistas más radicales, que pedían una mayor contundencia en las protestas en Cataluña, algo que finalmente ha ocurrido esta semana. La ocupación del Aeropuerto de El Prat también está inspirada en una acción similar que realizaron hace meses los manifestantes en Hong Kong.

Pues bien. Confidencial Digital ha podido comprobar que la dictadura china ha decidido recurrir, precisamente en estos días, a la respuesta dada en España a la intentona secesionista en Cataluña para amenazar a quienes desafían su autoridad en Hong Kong.

“El separatismo no será tolerado en ningún país”: así presenta el periódico oficial ‘China Daily’ un vídeo que relaciona los disturbios en Cataluña con los de Hong Kong, difundido después de que los jueces del Tribunal Supremo español firmaran la sentencia contra los responsables del 1-O.

El vídeo, de 36 segundos, está elaborado con imágenes de los disturbios provocados por independentistas radicales en Cataluña, y las consiguientes cargas policiales de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional.



Separatism will not be tolerated in any countries. #HongKong #香港 pic.twitter.com/SsJBHnV81v