Arrimadas vuelve a Cataluña: tendrá un papel protagonista en la campaña

Ciudadanos sacará la artillería pesada para la campaña de las elecciones catalanas. El partido utilizará a su mayor activo en política, Inés Arrimadas, durante el período electoral previo a los comicios previstos para el 14 de febrero, si la pandemia lo permite. Lo hace a pesar de que Carlos Carrizosa, su nuevo candidato a la Generalitat, lleva solo cuatro meses como cabeza de lista del partido en Cataluña tras sustituir a Lorena Roldán.

"Inés tendrá un papel importante en la campaña", confirma David Mejía, diputado de la formación naranja en el Parlament. "Ya hemos hecho actos con el candidato e Inés, y se repetirá esa dinámica". Mejía se refiere a acciones como las que tuvieron lugar el 6 de diciembre, Día de la Constitución, en Barcelona. Arrimadas escenificó un diálogo junto a Carrizosa en la Plaza de España, lugar simbólico de la capital catalana. "Es un valor importante, ya que conoce bien la situación y ganó al separatismo", insiste Mejía.

Ciudadanos no quiere aventurarse más allá del 14 de febrero para la votación. En el partido quieren celebrar las elecciones al Parlament en las fechas previstas, si la situación sanitaria lo permite. "No barajamos ninguna otra posibilidad, queremos que las elecciones se realicen el 14F", afirma David Mejía. "No pensamos en una fecha alternativa. En caso contrario, deberían ser lo antes posible, pero nuestro objetivo es el 14F", insiste.

La fecha de las elecciones, en el aire

Los diputados de la cámara de la Ciutadella tienen hasta el 21 de diciembre para proponer un candidato alternativo a Pere Aragonès (ERC), president en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. En caso contrario, Roger Torrent, presidente del Parlament, deberá convocar elecciones al día siguiente y firmar el decreto de la disolución de la cámara. Las elecciones, por los plazos establecidos por el reglamento, caerían un miércoles 10 de febrero, y se celebrarán por tanto el domingo 14 de ese mes, día de San Valentín.

Las elecciones, sin embargo, podrían retrasarse debido a la situación sociosanitaria provocada por la COVID-19. Pese a que Pere Aragonès aseguró en el Parlament que el Govern trabaja bajo el supuesto del 14F, algunos grupos como el PPC, comandado por Alejandro Fernández, expresaron en el pleno sus dudas al respecto. Confidencial Digital se ha puesto en contacto con el equipo de los populares catalanes pero no ha recibido respuesta hasta el momento.

"No tenemos ningúna información al respecto", aseguran por otro lado desde Ciudadanos. "Nosotros obviamente no seríamos un impedimento si se tienen que retrasar las elecciones en caso de que los técnicos sanitarios vean que las elecciones deben postergarse", concluye David Mejía.