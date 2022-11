Conde-Pumpido, Bolaños y Fernández de la Vega avisan a Pedro Sánchez: la ‘Ley Trans’ será tumbada por el Constitucional

La ‘Ley Trans’ es uno de los proyectos estrella de la legislatura, pero su tramitación se ha enredado entre las discrepancias con Podemos y dentro del propio PSOE. Se facilita la autodeterminación de género en la línea de países como Bélgica o Dinamarca. Pero Pedro Sánchez ha recibido el aviso de que será tumbada por el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que la gran novedad del proyecto de ley que se tramita ahora es que permite la “autodeterminación de género”, incluido el cambio de sexo legal, sin necesidad de informe médico o psicológico ni tratamiento médico previo. Los menores podrán acogerse a este derecho a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial y de los padres.

Sin embargo, los socialistas ya han anunciado sus enmiendas, la de más calado la que endurece la autodeterminación de género de los menores de 14 y 15 años, mientras sus aliados habituales, junto a Unidas Podemos, han pactado un bloque de propuestas que entre otras cosas aspira a incluir a las personas no binarias en la ley.

El mayor cisma ideológico en el PSOE

La ‘Ley Trans’ ha desatado el mayor cisma ideológico en el PSOE desde las primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez regresó a Ferraz.

La controversia por la autodeterminación de género de los menores -que cada uno pueda elegir su identidad sexual legal solo con su voluntad, aunque con requisitos por franjas de edad-, y la inseguridad jurídica que, según sus detractores, podría causar la redacción actual de la ley, han terminado tensionado al principal partido del Gobierno como no sucedía en años.

Consultas a juristas próximos al PSOE

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el propio Sánchez ha querido encontrar una salida que aportase algo de luz al laberinto político en el que se ha enredado internamente, con sus socios y con los movimientos feministas en la tramitación de la ‘Ley Trans’.

Para ello ha consultado a juristas de prestigio y les ha pedido un dictamen sobre la normativa. Entre ellos, destacan el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la ex presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega.

También dentro del propio Gobierno ha sondeado principalmente a uno de sus hombres de máxima confianza, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero también a otros miembros del Ejecutivo, con reconocida formación jurídica, como Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Llop (Justicia).

Será tumbada por el Constitucional

Según las fuentes consultadas por ECD, el mensaje de los juristas a Pedro Sánchez ha sido contundente: la ‘Ley Trans’ será tumbada por el Tribunal Constitucional en caso de que sea recurrida por PP, Vox y Ciudadanos. Le han advertido sobre determinados puntos de la ley que podrían vulnerar derechos de las mujeres.

Aseguran que la ley recoge disposiciones que “contradicen el derecho fundamental a la igualdad”, en la medida en que propician el “indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales”.

Endurecer el cambio para los menores

Por si fuera poco, los juristas próximos al PSOE consultados por Sánchez también han desmontado el eje principal de la norma: se oponen frontalmente tanto a la libre autodeterminación de los menores como al hecho de que cualquier persona pueda cambiar su género sin respaldo de ningún informe médico.

Le han trasmitido, directamente, que “no tiene un pase”. Y es uno de los argumentos que más ha inquietado a Pedro Sánchez, consciente de que pasará a la historia, a diferencia de Felipe González y Zapatero, como un presidente socialista que no ha sido capaz de armar jurídicamente un derecho, que permita que se consolide en el futuro, como ha sido el caso del divorcio, el matrimonio homosexual, la igualdad de género...

“La intervención judicial se convierte en una garantía fundamental para el menor de edad que expresa su deseo de transitar de un sexo a otro”, han respondido a los requerimientos del jefe del Ejecutivo.

“No parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona”, han añadido.

Irene Montero no aceptará “retrocesos”

En estos últimos días se han registrado también contactos entre el PSOE, Unidas Podemos y, sobre todo, el Ministerio de Igualdad.

Desde el departamento que dirige Irene Montero aseguran “que no se aceptarán retrocesos” y, especialmente, se reafirman en que el proyecto no se demorará más y la ponencia final estará lista para el 18 de noviembre en la Comisión de Igualdad.

El objetivo es que pase el filtro definitivo del Ejecutivo antes de fin de año, ante la prevención de que si se retrasa más no saldrá adelante al mezclarse con las próximas campañas electorales.