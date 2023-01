Confirmado. A principios de febrero la mascarilla dejará de ser obligatoria en transporte público y farmacias.

La esperanza de que la pandemia pase a estar completamente controlada en nuestro país es cada vez más real. El avance de la vacunación y la escasa incidencia del Covid chino en España va a provocar que se pueda dejar de usar la mascarilla en transporte público y farmacias en los primeros días de febrero. Un mes antes de lo que había anunciado el Gobierno.

Voz Pópuli adelantó este martes que los expertos del Ministerio de Sanidad han acordado quitar las mascarillas en transportes pero sin fijar fecha. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no se cerró hace unos días a la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público en un horizonte no lejano, aunque se remitió a la “cautela” y a tomar la decisión en función de “lo que propongan los expertos”. No hizo, sin embargo, ninguna referencia a las farmacias.

No existen fundamentos científicos

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Sanidad, el equipo del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha trasladado ya su propuesta al comité de seguimiento del coronavirus, que se reúne cada semana en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez.

Le ha explicado que, en el caso del transporte público, no parece muy lógico usar las mascarillas desde el punto de vista técnico, cuando hay muchos otros espacios donde la población se expone sin restricciones en reuniones masivas, como conciertos, bares y fiestas de los pueblos.

Una cuestión a la que Sanidad ha venido replicando que la asistencia a estos últimos lugares es voluntaria, mientras que los ciudadanos se ven obligados a usar el transporte para trasladarse al trabajo u otros motivos, razón por la que hasta ahora justificaba la obligación de llevarla.

Está decidida la fecha de febrero

Ahora, según ha confirmado ECD por fuentes próximas al Consejo Interterritorial de Salud, Sanidad y las autonomías trabajan con un calendario que contempla iniciar una desescalada de las medidas de seguridad, que eliminará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en transporte público y farmacias “en los primeros días de febrero”.

La previsión es que el departamento que dirige Carolina Darias lo lleve al último Consejo de Ministros del mes de enero. La propuesta será modificar en el decreto la obligatoriedad por “una recomendación” de llevar mascarilla en el interior de los vagones de metros, trenes, autobuses, aviones, taxis, farmacias…

No se pasa por alto que esta es una medida muy esperada por los ciudadanos. Hay que recordar que es un elemento que forma parte de la vida cotidiana de todos los españoles desde hace ya casi tres años.

La obligación de llevar mascarilla en determinados ámbitos ha sido en España una de las restricciones anticovid que más se han alargado en cualquier etapa de gestión de la pandemia, entre otros motivos, según reconoce a ECD un experto que asesora al Gobierno, “porque es una medida cuyo cumplimiento requiere poco esfuerzo por parte de los ciudadanos” y con un impacto económico prácticamente nulo.

La virulencia de la gripe retrasó la retirada

Hay que recordar que, tal y cómo se contó entonces en ECD, Sanidad y las autonomías decidieron retrasar la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público el pasado mes de octubre.

La virulencia con la que llegó la gripe a finales de verano alarmó al Ministerio. Los datos de incidencia eran ya en aquel momento los que se suelen contabilizar ahora, en pleno enero. Se comenzaron incluso a registrar situaciones de saturación en centros de salud por la suma con los casos de Covid.

Ha decidido adelantar un mes la supresión

La Ponencia de Alertas acordó entonces no revisar la retirada de las mascarillas hasta marzo. Los expertos argumentaron que era “el momento adecuado de quitar las mascarillas por la llegada del final del invierno”.

Sin embargo, la buena marcha de la pandemia en pleno invierno ha hecho cambiar de opinión a los técnicos de Sanidad.

Ahora, según las fuentes consultadas, la Ponencia de Alertas no ve necesario esperar a marzo para retirar las mascarillas, aunque acordó no aplicar la medida hasta ver los efectos de la apertura de fronteras de China el pasado 8 de enero.

El Covid chino no causa aumento de contagios

Sin embargo, la apertura de fronteras por parte de China no ha tenido una gran incidencia en el sistema sanitario español, según advierten en Sanidad. Según los últimos datos del Ministerio, solo un 2,79% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes con Covid-19. En el caso de las UCI, el porcentaje a nivel nacional es del 2,52%.

El Gobierno dará así a comienzos de febrero por superada una nueva fase de la pandemia, y se abrirá otra etapa sin mascarillas. Un anuncio que se reserva Pedro Sánchez para protagonizar personalmente en los próximos días.

En ambientes políticos tampoco se pasa por alto que este anuncio será “el último gran acto electoral” de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, antes de abandonar el Gobierno para convertirse oficialmente en marzo en candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas.

También dejará de ser obligatoria en farmacias

Fuentes de Sanidad anticipan también a ECD que la retirada se extenderá a las farmacias, pese a las dudas de la mayoría de los expertos que asesoran al Ejecutivo, que consideran que debería mantenerse la obligatoriedad porque es un espacio donde se concentran personas con algún tipo de afección.

De hecho, algunas farmacias han expresado su malestar en las últimas semanas por una exigencia que cada día se cumple menos por parte de unos ciudadanos que, poco a poco, van olvidando la pandemia.

Menos en centros sanitarios y residencias

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que Sanidad tiene decidido dar un paso más, “en el plazo máximo de dos semanas”. Establecerá entonces una hoja de ruta que limite el uso obligatorio de mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias.

España se unirá así a los países que ya han dicho adiós a las mascarillas en el transporte público, donde solo se mantiene en seis de los 27 estados miembros de la Unión Europea, además de Reino Unido y Estados Unidos.

No obstante, en el equipo de la ministra Darias advierten de que permanecerán vigilantes y todo dependerá de que no aparezcan variantes nuevas y de que la efectividad de la vacuna se mantenga en los próximos meses para no tener que volver a las restricciones.