El Congreso invierte 600 mil euros en cambiar el ordenador a los diputados

El Congreso de los Diputados se renueva. Al menos en lo referido a la tecnología que utiliza el personal de la Cámara Baja. Allí es donde se toman las decisiones que marcan el rumbo del futuro del país y sin embargo en algunas ocasiones ‘viven’ en el pasado, utilizando tecnología obsoleta.

“La situación para los trabajadores era ya bastante crítica”, explican desde uno de los grupos parlamentarios. “La mayoría tenemos que traer nuestro propio ordenador personal debido a lo mal que funcionan los que hay en el Congreso”.

Para solucionar esto, según ha podido saber Confidencial Digital, el Congreso de los Diputados ha destinado más de 600 mil euros en renovar los ordenadores con el que trabajan los diputados y demás miembros de la Cámara Baja.

Tecnología obsoleta

“Era insostenible”, explican fuentes consultadas, que se quejan de que había funciones que ya no podían realizarse en los ordenadores oficiales del Congreso. Según ha podido saber Confidencial Digital, las computadoras que hasta ahora estaban empleando utilizaban todavía Windows 7. Este software se lanzó al mercado en 2009.

“La tecnología ha mejorado mucho desde aquel momento”. Después del Windows 7 vino la versión 8, la 8.1, la 10 y la 11, pero en el Congreso hasta ahora no se habían actualizado. De hecho, según ha podido saber Confidencial Digital, los nuevos ordenadores que están instalando no tienen tampoco la última versión del Windows 11, sino que utilizan el Windows 10, que salió al mercado en 2015. “En el Congreso vivimos en la vanguardia tecnológica”, comenta irónicamente uno de los trabajadores de la Cámara Baja.

Fuentes del Congreso de los Diputados confirman que los ordenadores llevaban sin renovarse desde hace 10 y 12 años. Desde entonces ha habido seis legislaturas diferentes y tres presidentes del Gobierno distintos: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Retraso por el coronavirus

“Lo mal que funcionaban los ordenadores era un clamor”, comentan. Pero, según reconocen fuentes consultadas, el proceso de renovar aparatos tecnológicos es complejo pues se tiene que invertir una gran cantidad de dinero, lo cual no siempre está bien visto por la ciudadanía y además requiere de un proceso lento de sacar a concurso la licitación de contrato.

De hecho, según ha podido saber Confidencial Digital, en esta ocasión el procedimiento para renovarlo comenzó el 5 de marzo de 2020, ocho días antes de que se decretase el Estado de Alarma en nuestro país.

Debido a ello, el proceso se ralentizó un poco pero aún así en noviembre del 2020 ya se había realizado la adjudicación del contrato. Fuentes consultadas reconocen que el mayor retraso se ha producido desde entonces, ya que ha tardado más de un año en ejecutarse. Explican que esta ralentización del proceso se ha debido a la crisis del coronavirus y todo lo que ella provoca.

600 mil euros para renovar los ordenadores

Según ha podido saber Confidencial Digital, el Congreso ha decidido renovar 750 ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa. En ello, finalmente se va a destinar 600.913 euros.

Para sustituir los ordenadores de sobremesa se va a invertir 546.341 euros. Finalmente, la empresa encargada de ello ha sido una PYME española: Inforein SA. En el caso de los ordenadores portátiles se va a destinar 54.571 euros. En este caso, la compañía escogida para la renovación tecnológica ha sido la empresa española Bechtle Direct SL.

El objetivo es renovar tanto los ordenadores de los diputados como los del resto del personal de la Cámara Baja que utilizan para su trabajo diario en los despachos. Estos no son los ordenadores que están empotrados en la madera de las bancadas del hemiciclo, ya que prácticamente estos solo se utilizan para las votaciones y consultar algún documento interno. De hecho, según explican fuentes consultadas del Congreso, estos aparatos no tienen conexión a Internet por motivos de seguridad. “Se les denomina ordenadores, pero en verdad son simples sistemas informáticos”. Según ha podido saber Confidencial Digital, por ahora no hay constancia de que estos también vayan a ser renovados.