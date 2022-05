Claves en el congreso del “PP de Ayuso”: el “soldado” Almeida, el ‘susto’ a Feijóo y el baño de masas de Esperanza Aguirre

Visiblemente emocionada, Isabel Díaz Ayuso se ha hecho con el control total del PP de Madrid, pasando por encima de José Luis Martínez-Almeida, quien no ha tenido más remedio que ponerse a sus órdenes como un “soldado”. La presidenta dio las gracias al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero no dedicó ni una palabra a Pablo Casado.

Ayuso culmina este fin de semana su convulso trayecto hacia el liderazgo del PP de Madrid. Un asunto que llegó a ser conflictivo, que se enquistó durante meses con la antigua dirección nacional, y que finalmente le costó la presidencia a Casado.

Los dos hombres de la presidenta

La pieza clave en el núcleo duro que acompañará a Díaz Ayuso en esta nueva andadura será Alfonso Serrano. Se convierte en el secretario general del PP de Madrid, en sustitución de Ana Camins, lo que a efectos prácticos supone ser el número dos del partido en la región y la mano derecha de la presidenta autonómica en la planta primera de Génova.

Serrano ha sido la sombra de Ayuso durante toda la primera jornada del congreso, celebrado en Ifema. No se separó de ella en ningún momento, al igual que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Le acompañaron por los pasillos y le fueron dando indicaciones constantemente.

La presidenta ha aplicado una “profunda renovación” en el PP madrileño. Ha conformado una estructura integrada casi al cien por cien por “personas desconocidas” que no han estado en el foco mediático hasta ahora pero que pasarán a primera línea de la política madrileña “porque son nuevos tiempos”. “Quiero jóvenes del PP, no viejos de Nuevas Generaciones. Quiero que se les escuche”, proclamó Ayuso.

El “soldado” Martínez-Almeida

La intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desgastado por su labor como portavoz del PP de Pablo Casado, reflejó quién ha ganado y quién ha perdido la guerra interna del PP.

“Comenzamos una aventura apasionante en 2019”, afirmó el alcalde durante su intervención ante el plenario, que llenó de referencias a su subordinación a Díaz Ayuso. “A esta aventura le quedan muchos capítulos”, añadió. “Aquí tienes a tu partner”, dijo.

Aunque la primera intención de Almeida fue que el PP de Madrid estuviera presidido por una persona ajena al Ayuntamiento y la Comunidad, el alcalde lleva ya semanas entregado a la idea de que sea Ayuso quien se coloque al frente del partido en la región.

Y su discurso en el congreso fue una muestra de ello, pese a que la relación con la presidenta de la Comunidad se había visto erosionada en los últimos meses por el caso de los supuestos espionajes al hermano de Isabel Díaz Ayuso. El alcalde se ganó en los pasillos el apodo de “soldado” de la nueva líder.

El ‘susto’ de Ayuso a Feijóo

“España se dirige sin freno a una quiebra económica: el sectarismo del mal socialismo solo está siendo superado por su incompetencia”, declaró Ayuso en su discurso. Y remató: “La solución para España está en el PP, y especialmente en el PP de Madrid”.

No fue una referencia menor. La convivencia entre Alberto Núñez Feijóo, el nuevo presidente del PP nacional, y Díaz Ayuso, ahora entronizada como líder con poder absoluto en Madrid, marcará el futuro de la formación. Tras la guerra civil entre Pablo Casado y Ayuso, el partido mantiene algunas heridas abiertas y no puede arriesgarse a un nuevo conflicto.

Las elecciones andaluzas serán en junio. En menos de un año llegan las municipales y autonómicas. Y en el horizonte inmediato están las generales.

Para ese largo ciclo electoral, el aviso lanzado por Isabel Díaz Ayuso no dejó indiferente a la actual dirección del partido. Reivindicó que el PP de Madrid debe jugar un papel clave, aportando el nervio de la batalla ideológica a la pausa centrada en la experiencia de gestión que ofrece Núñez Feijóo.

Feijóo contraprograma a Ayuso

En pleno congreso del PP de Madrid, el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ‘contraprogramó’ a la presidenta madrileña adelantando a los medios los nombramientos para los segundos y terceros escalones de la dirección nacional.

Estaba previsto que fuera en el Comité Ejecutivo Nacional, que se celebrará el próximo lunes, donde se anunciaran estos relevantes nombramientos, pero se filtraron antes a la prensa, coincidiendo a la misma hora con el discurso de Ayuso ante el plenario del congreso regional.

Fuentes del PP informaron que el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons asumirá en primera persona las competencias de Justicia, Defensa y Política Constitucional. Feijóo refuerza así a González Pons en el organigrama interno del partido.

González Pons contará con Gabriel Mato, hermano de la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, como secretario ejecutivo de Política Internacional. Además, el secretario general de Emigración gallego Antonio Rodríguez Miranda será el secretario ejecutivo del PP en el Exterior, y Carmen Fúnez queda al cargo del área de Acción Electoral, ambos dependientes de Miguel Tellado, vicesecretario de Organización.

El ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, será secretario ejecutivo de Política Municipal y Grandes Ciudades, y dependerá del vicesecretario de Política Autonómica, Pedro Rollán.

La ovación a Esperanza Aguirre

Una de las sorpresas de la jornada fue la cerrada ovación del público del congreso a Esperanza Aguirre. El reconocimiento para la ex presidenta, investigada en el caso de corrupción Púnica, reflejó el intento de cierre de filas que buscaba el PP de Madrid en el cónclave.

La ex presidenta de la Comunidad fue calificada como un “referente” para toda la formación. “Eres un referente para todos nosotros. Nos ha presidido durante muchos años, y te agradecemos que sigas estando con nosotros. Gracias, Esperanza”, trasladó al inicio de su intervención el organizador del congreso, Juan Carlos Vera.

A su llegada, Aguirre declaró que para ella era “un día muy importante” porque “por fin llega el congreso de Madrid”. “Es extraordinario, y a mí me hubiera gustado que fuera ordinario”, apuntó. Más discreta resultó la presencia en Ifema de Alberto Ruiz Gallardón.

Borrado todo rastro de Casado

También llamó la atención que no se vio ningún rastro del anterior líder nacional del PP, Pablo Casado, que fue la persona que eligió a Ayuso como candidata a la Comunidad de Madrid en 2019, y que tampoco ha sido invitado al Congreso pese a ser militante en la región.

En el vídeo de inauguración, además de Feijóo, se vieron imágenes de los ex presidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy. También de los ex líderes madrileños Pío García-Escudero, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, de los ex alcaldes José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, del actual regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y hasta del director de la Oficina del Español, Toni Cantó. Pero no de Pablo Casado.