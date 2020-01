El Consell per la República pide más dinero para Puigdemont

“Ja som 84.427”, proclama en la portada de su web el Consell per la República, la entidad que puso en marcha Puigdemont para reivindicar su “Govern en el exilio” y tratar de actuar en el extranjero de forma paralela y sin los límites legales de la Generalitat de Cataluña que dirige Quim Torra.

Las expectativas que se puso Puigdemont en los inicios del Consell per la República quedan muy lejos: esperaba sumar un millón de inscritos, pero no termina de despegar de las decenas de miles, frente a los dos millones de votantes independentistas.

Cuando se puso en marcha, el Consell per la República estableció un pago de 10 euros -no una cuota periódica, sino un único pago- a quienes quisieran apuntarse. Se consideraba una contribución económica para que la entidad pudiera funcionar de forma autónoma y cumpliera sus objetivos de “internacionalizar” la causa de la independencia de Cataluña.

Más de un año después de su puesta en marcha, Confidencial Digital ha podido comprobar que el Consell per la República ha cambiado en sus planteamientos económicos, y ahora abre la puerta a que sus simpatizantes aporten más de esos 10 euros.

A ECD le consta que desde el Consell per la República se han enviado correos electrónicos a direcciones de personas que en su momento iniciaron los trámites para inscribirse, pero que no completaron el proceso: concretamente, introdujeron sus datos personales, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico... pero no llegaron a efectuar el pago electrónico de 10 euros.

“Acaba tu proceso de inscripción en el Consell”, reclama ese mensaje, que anima a completar el proceso para “culminar el mandato del 1-O”.

Pues bien: los simpatizantes que acceden a completar ese proceso de inscripción, ahora se encuentran con que las cuotas y modos de pago ya son más amplios y variados que el pago único de 10 euros.

Sigue siendo posible realizar un único abono puntual, pero también cabe ahora la posibilidad de apuntarse al Consell per la República con cuotas periódicas: anuales, trimestrales o incluso mensuales.

Una vez seleccionada esa opción (entre puntual, anual, trimestral y mensual), hay que señalar la cantidad a pagar. Y de nuevo, ya no sólo se indica 10 euros: el Consell per la República anima a realizar aportaciones mayores, de 20, 50, 100 y 250 euros, o incluso una cifra distinta, se entiende que mayor aún, que fije el propio inscrito.

De esta forma, los ingresos del Consell per la República podrían aumentar, una vez que el objetivo de un millón de inscritos parece muy lejano, ya que en más de un año existencia, y pasado el furor de la novedad, la entidad que preside Puigdemont desde Waterloo no alcanza ni los 100.000 inscritos.

En estas páginas ya se contó que incluso en los partidos independentistas, ERC y PDeCAT, se interpretaba ese empeño de Puigdemont en poner en marcha el Consell per la República como una vía de buscarse un sistema de financiación para vivir en Bélgica y mantener su posición de “presidente en el exilio”, habida cuenta que su partido, el PDeCAT, ya tenía reticencias a seguir ayudándole.

Puigdemont y el ex consejero Toni Comín -los otros huidos empezaron a trabajar- reciben ayuda de empresarios independentistas de confianza, y además ahora se encuentran a un paso de empezar a cobrar un sueldo como diputados en el Parlamento Europeo. Este último es el gran éxito en su empeño por conseguir un modo de pagar su huida de España.