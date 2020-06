El coronavirus muta en positivo a un desconocido Almeida en su primer año como alcalde de Madrid

Sábado, 13 de junio. Parque del Retiro, Madrid. Desenfundamos la grabadora. “Muy buenas tardes. Estamos haciendo un reportaje sobre el primer año de Martínez-Almeida en la alcaldía de Madrid. ¿Podemos hacerle un par de preguntas?”. Nueve contestan que sí. Ocho prefieren pasar-palabra.

Hoy es la onomástica, y esto es lo que se cuece en la calle.

José Ignacio lee a solas en un banco. Unos cincuentaylargos.

-¿Qué le ha parecido la gestión de la pandemia por parte del alcalde de Madrid?

-Bastante gris. No lo ha hecho mal, pero tampoco lo ha hecho bien. Mi impresión es que ha ido a remolque de la situación. La oposición me ha parecido más elegante al evitar un ataque muy frontal, algo que he echado de menos en la política nacional.

-¿Ha mejorado su imagen sobre él antes y después de este confinamiento?

-En su primera etapa me llamó la atención su confrontación sistemática y sin argumentos contra Madrid Central. Desconocía qué pensaba sobre otros temas. Ahora veo que lo ha intentado, pero poco más.

-¿Cree que algún político nacional lo ha hecho bien contra el coronavirus?

-Ninguno.

Julián vende barquillos frente al estanque vestido de chulapo. Un chulapo con mascarilla. En su opinión, Martínez-Almeida “ha gestionado la situación perfectamente. Ha sido maravilloso. Me ha gustado mucho. Desde que es alcalde siempre he tenido una buena imagen de él, no sé por qué. Es una persona muy hecha a Madrid y con las ideas claras de lo que quiere hacer. Me parece que es una buena persona. Le tengo por un político serio”. Entre otras cosas, Julián destaca que en estos días “ha sabido llevarse bien con todos los partidos del Ayuntamiento, porque ha hablado con ellos. Es una buena referencia para lo que debe suceder en el Gobierno nacional del país”.

Isabel está dentro de un disfraz de la rana Gustavo descansando un rato de la faena. Hace calor. Con acento latino, bajo el disfraz, señala que “el alcalde lo está haciendo muy bien. Ha controlado bien la pandemia. No le conocía de antes”.

Juan tiene unos 22 años y aprovecha la tarde sabatina para leer a la sombra. “Dada la incertidumbre general por el virus -destaca-, creo que Martínez-Almeida lo ha hecho bastante bien”.

-¿Ha cambiado tu visión sobre él esta pandemia?

-No.

-¿Le ves uno más dentro del Partido Popular, o crees que va por libre con su marca propia?

-Sigue un poco la tradición conservadora del PP, pero, por ejemplo, ha sabido hacerse con la oposición. El apoyo de Rita Maestre me ha parecido un buen logro, y ese consenso ha fallado en el Congreso. Almeida ha demostrado ser más abierto de lo que han sido el Gobierno y la oposición a nivel nacional.

María tiene unos 60 llevados con mucha deportividad. Dice: “Estoy muy contenta con cómo han gestionado la pandemia Almeida y Ayuso. Veo que el alcalde está haciendo las cosas bien, que habla claro. Me gusta mucho más que la alcaldesa que había antes. Este me da confianza”.

-¿Cree que el PP debería cambiar para justarse al perfil que desprende Almeida?

-No creo que el PP tenga que cambiar.

-¿Se iría de cañas con el alcalde?

-¡Sí! ¡Y con la Ayuso, también!

Javier la acompaña en el mismo banco. Asiente.

-¿Qué dice usted sobre Martínez-Almeida?

-Que es educado y competente. Con eso se lo digo todo.

En un extremo de césped toma el sol Paulette, una joven francesa que lleva un año y medio residiendo en Madrid. Admite que gestionar el coronavirus “ha sido complicado para todos, porque era algo nuevo e inesperado. Yo creo que el alcalde de esta ciudad lo ha hecho como podía y ha tomado las decisiones que debía”.

-¿Te cae bien?

-Sí. Sobre todo, ahora que nos abierto el Retiro…

-¿Te irías con él de cañas?

-No sé…

-¿Estás a gusto en Madrid?

-Estoy encantada.

José María tiene 21 años recién cumplidos. Para él, “Martínez-Almeida ha sido el político que mejor ha gestionado la pandemia del coronavirus, junto a Isabel Díaz Ayuso”. Hay que tener en cuenta que las competencias en la gestión nacional, autonómica y municipal de una pandemia son muy diferentes, pero él insiste en que “ha sido el mejor”. Cree que ha mejorado su imagen desde el confinamiento: “Antes no era muy conocido, ahora se nos ha mostrado para bien. El Ayuntamiento de Madrid está en las mejores manos que ha tenido en los últimos años”.

Manuel roza los 85. Jubilado. Mascarilla y bastón.

-¿Conoce al alcalde de Madrid?

-Le conozco de la tele.

-¿Qué impresión le da?

-No me parece mal.

-¿Cree que ha hecho una buena gestión del coronavirus?

-No ha hecho nada... Bueno, algo habrá hecho.

-¿Le cae mejor ahora o antes de la pandemia?

-Igual. No le conocía hasta que llegó el virus.

-¿Conocía a Manuela Carmena?

-También de la tele. Creo que no vale mucho, pero tampoco lo sé.

-¿Almeida es demasiado joven para llevar las riendas del Ayuntamiento de la capital?

-No, puede manejarlo bien. A ver.

-¿Le da confianza?

-Sí. Más que la presidenta de la Comunidad…

Desde una tarde de sábado en Fase 2 a pie del Retiro. La calle misma. Sin más. Sin menos.