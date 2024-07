Crece en ERC la opción de investir a Illa para evitar elecciones

El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, atiende a los medios de comunicación tras quedar aprobada la Ley de amnistía, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2024, en Madrid.

El Partido Socialista de Cataluña encara un mes definitivo para posible investidura de su candidato, Salvador Illa. Los socialistas quieren cerrar cuando antes el acuerdo con Esquerra Republicana para hacer president a Salvador Illa y dar estabilidad a la legislatura en el Congreso de los Diputados, pero las negociaciones no avanzan. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran a Confidencial Digital que el acuerdo no está cerca y que las reuniones van “mal”. Pero explican que hay una división dentro de los republicanos: la parte más independentista es más reticente al acuerdo, mientras quienes priorizan tener un Govern progresista optan por cerrarlo, ya porque consideran que una repetición electoral con ellos como culpables terminaría por hundir el apoyo al partido.

Tranquilidad en el PSC y los Comunes

Si embargo, ni en el PSC ni en los Comunes, que también se vuelcan para que haya un pacto a tres, no cunde el pánico. En las dos formaciones calculan que lo peor que le puede pasar a los republicanos sería una repetición electoral que resultaría letal para la formación independentista. “O Illa o elecciones”. Es la frase con la que advierten a Esquerra de que no tienen mejor alternativa que apoyar un Gobierno de los socialistas.

Todo el mes para resolverlo

Tanto el PSC como los Comunes se han fijado el mismo plazo que hizo público Esquerra: el acuerdo tiene que estar casi ultimado en julio, no más tarde. En Ferraz tampoco quieren que las negociaciones se alarguen sine die porque de la formación del nuevo Govern depende la estabilidad de la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el PSOE quieren poner fin de una vez al carrusel de elecciones que han vivido en los últimos seis meses y que ha dificultado aprobar cualquier medida en la Cámara Baja.

El líder del PSC, Salvador Illa.

Si la aritmética parlamentaria ya ha dificultado sacar adelante los proyectos del Gobierno —tuvo que elaborar tres macrodecretos ley y solo salieron adelante dos en el último minuto—, con elecciones vascas y catalanas de por medio, en Moncloa descartaban poder cerrar acuerdos con Junts y Esquerra o Bildu y PNV. De ahí la decisión de renunciar a presentar unos presupuestos generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año pasado.

Poner en marcha la agenda legislativa

Tanto en la dirección socialista como en Sumar consideran que uno de los factores que más les ha perjudicado en estos meses es no haber impulsado medidas sociales que ‘vender’ al electorado. El acuerdo en Cataluña es el último escollo para afrontar, al menos, año y medio de legislatura sin compromisos electorales previstos e impulsar la agenda legislativa firmada en el acuerdo de Gobierno.

El PSC tiene la sartén por el mango

Los socialistas y comunes, por su parte, no tienen especial preocupación. Las fuentes consultadas confían en un acuerdo este mes y creen que la pelota está en el tejado de ERC. Los republicanos son conscientes de que una repetición electoral podría sepultarles y en las cúpulas de Ferraz y Sumar jugarán esta baza hasta el final. Incluso si se ven abocados a ir a una repetición de los comicios.

Los socialistas les exponen precisamente este motivo: Illa o elecciones. No dicen más ni menos. “Si no quieren pactar, ellos verán, nosotros no tenemos miedo a otras elecciones y creemos que el apoyo a al su candidato es muy fuerte”, aseveran fuentes socialistas.

Las dos pulsiones dentro de ERC

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseveran que el problema de ERC reside en una pulsión entre sus dos ‘almas’: el sector más independentista y el más progresista. Ambas tiran de la cuerda desde distintos extremos; los primeros son más reacios al pacto, mientras los segundos abogan por hacer president a Illa. Pero ambos ven con malos ojos repetir elecciones porque saben que ahora mismo la tendencia del partido es a la baja, por eso tanto el PSC como los Comunes exponen motivos que no son ideológicos, sino de mero cálculo político.