Críticas en el PSOE de Madrid por la excesiva expectación generada en torno al candidato a la alcaldía de Madrid

El PSOE de Madrid sigue retrasando el anuncio del candidato a la alcaldía de la capital. Fernando Grande-Marlaska (Interior), Félix Bolaños (Presidencia), Pilar Llop (Justicia), Margarita Robles (Defensa), Reyes Maroto (Industria), e incluso el expresidente Rodríguez Zapatero son algunos de los altos cargos socialistas que han aparecido en la prensa. Jorge Javier Vázquez no cumple los requisitos.

No obstante, el rastro que va dejando el secretario general del PSOE en la comunidad, Juan Lobato, apunta hacia una sola dirección: la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Cumple los requisitos: viene de arriba, es conocida en la ciudad, deja un puesto relevante, tiene bagaje político… Aunque aún no se ha confirmado.

La espera desespera

El misterio que sobrecoge a Ferraz en torno a la candidatura del PSOE en la alcaldía de Madrid molesta a cargos del partido. “¿Y si es un fiasco más?” “No podríamos hacer el ridículo una vez más” se cuestionan algunos de ellos.

Las expectativas han alcanzado grandes cotas dentro de la federación madrileña. De ahí el “miedo” a dejar un sabor agridulce entre los socialistas. Lobato ha ido dejando señas a su paso. Empezó diciendo que el candidato llevaba elegido desde hace mes y medio, que venía de arriba, posteriormente se barajó la posibilidad de anunciarlo a lo largo de esta semana… un computo de intenciones que desde dentro de la formación califican de “circo”.

Según cargos internos, el retraso se debe al debate abierto por la situación de la Sanidad en Madrid. “Nos interesa culpabilizar a Ayuso” asumen. Un motivo que creen suficiente para posponer el anuncio.

La paciencia se acaba

El ala más reaccionaria de los socialistas es más dura. “Incluso si se presentará Pedro Sánchez, ya estamos haciendo el ridículo” sentencian. “La diferencia está en que el resto de partidos no ha montado este circo para anunciar a su candidato”, y es de esto de lo que se quejan expresamente; la forma de proceder.

“Si no lo quieren anunciar y tampoco comunicarlo a nivel interno es porque hay algo”. El miedo al fiasco cada vez es más notorio. La preocupación de este ala socialista es que “realmente no haya ningún candidato” o que “el elegido no cumpla las expectativas que se han ido creando”.

El papel del PSOE en Madrid

El Partido Socialista ocuparía, a día de hoy, la tercera plaza del tablero político en Cibeles, según las últimas encuestas encargadas por Más Madrid. En 2019 obtuvo los peores datos de su historia en el ayuntamiento, que les llevó a afrontar la legislatura con 8 concejales.

Su posición es por detrás de Más Madrid, rival a abatir. “Necesitamos a alguien que recupere la confianza del electorado”, “somos el PSOE, no podemos dar esta imagen” lamentan.