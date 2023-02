Los cursos del PP para que sus cargos hablen mejor en público también les formarán en economía y derecho administrativo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de presentación de los candidatos del PP a capital de provincia para las elecciones municipales del 28 de mayo, en el teatro EDP de Gran Vía, el pasado 22 de enero.

El Partido Popular ha iniciado una serie de cursos para mejorar la comunicación pública y los conocimientos de sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales sobre el funcionamiento de la política, el derecho administrativo o la economía. Están destinados, principalmente, a aquellas personas sin experiencia en la administración. “Hay quienes se presentan en sus municipios y que no tienen experiencia en política. Puede ser el farmacéutico del pueblo”, explican fuentes de la dirección nacional del Partido Popular a Confidencial Digital.

¿Cuál es el objetivo?

La intención que busca el partido es clara: “Queremos mejorar el perfil que ofrecemos a la ciudadanía”. Por ello, la atención principal se fija en los recién llegaros a la arena política. “Se trata de mejorar las dotes comunicativas y la relación con medios. Hay quienes no están acostumbrados a hablar con periodistas”, explican desde Génova. Sin embargo, las clases no se circunscriben solo a saber hablar mejor. Si no que también pretenden instruir conocimientos y formación sobre cómo funciona la política, tener nociones básicas de economía o del derecho administrativo, fundamental para entender la actividad de un consistorio público.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el Foro ABC de Sevilla, el pasado 1 de febrero.

¿Para quiénes?

El curso ha sido ideado por las vicesecretarías de Organización y de Coordinación Autonómica y Local, responsabilidad de Miguel Tellado y Pedro Rollán. Aunque el principal destinatario son los candidatos que acudirán a las urnas bajo las siglas de PP en municipios y autonomías, desde Génova añaden a ECD que estos talleres “también son para los dirigentes del partido”: “Intentamos mejorar estos conocimientos en los niveles más altos del partido”. Del mismo modo, cualquier cargo puede apuntarse, a pesar de que son cursos dirigidos a candidatos municipales, pues los líderes regionales ya suelen estar curtidos en la batalla política.

Además, según especifican estas fuentes, esta iniciativa forma parte de un proceso de “constante transformación” en el que debe estar la fuerza política. “Tenemos que abrir nuestra estructura a la sociedad civil”, apuntan. Sin embargo, no especifican quiénes impartirán estas lecciones, que aconsejarán sobre oratoria, cómo relacionarse con los medios o el funcionamiento de las administraciones.

¿Durante cuánto tiempo?

A pesar de que es una propuesta de la actual dirección nacional del PP de cara al año electoral, fuentes de la misma aseguran que no terminará con los comicios autonómicos y municipales que, previsiblemente, se celebrarán en mayo; sino que se prolongará sin fecha final.

¿Cómo se hará?

Aquí se abren dos vías: quienes creen que lo necesitan podrán solicitarlo y participar en estos talleres. Del mismo modo, la propia organización identifica qué perfiles pueden requerir más ayuda.”No es igual alguien que venga de ser alcalde y ahora repita como candidato, que alguien que parte de cero”, señalan desde Génova. Los cursos se establecen en función también de la importancia del municipio, es decir, por rango de población.

El sistema es mixto. Tanto telemático como presencial en cada uno de los territorios. En Madrid, por ejemplo, se desarrollan en la propia sede del partido, situada en la calle Génova 13.