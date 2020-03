Los datos de Pablo Casado para justificar “España Suma” no le cuadran a las empresas de demoscopia

El presidente del Partido Popular Pablo Casado lleva tiempo detrás del proyecto de “reunificar el centroderecha” en España. El PP ha planteado insistentemente a Ciudadanos y VOX una alianza electoral constituida como la plataforma “España Suma”.

Según los expertos consultados por Confidencial Digital, los datos que esgrime la Ejecutiva del PP para justificar la coalición con VOX y Ciudadanos se basan en estimaciones que no son fiables.

Casado no renuncia a la alianza

Tal y como se contó en estas mismas páginas, Casado lanzó una oferta de coalición electoral a Ciudadanos y VOX, para concurrir en un frente común a las elecciones generales del 10 de noviembre. Los primeros en rechazar la propuesta fueron los de Abascal, que consideraron la idea de España Suma “una operación de marketing”.

Aunque el partido bajo la dirección de Albert Rivera también se opuso a la coalición electoral para el 10N, finalmente Cs y PP sí han alcanzado un acuerdo para ir juntos a las elecciones autonómicas del País Vasco el próximo 5 de abril. Este pacto ha dado de nuevo alas a Casado, que no renuncia a reeditar la coalición para las siguientes elecciones generales, al menos con Ciudadanos.

El pasado martes el líder del PP reiteró que “Tenemos que ir juntos [PP y Cs] cuando se convoquen las próximas generales”.

No está claro que España “sume”

La Ejecutiva del PP aseguró desde el principio poder fundamentar su oferta electoral con una simulación de los “escaños que podrían obtener si evitan la fragmentación del voto”. Argumentaban que, de concurrir conjuntamente Cs y PP a las elecciones el 10N, podrían estar cerca de una “mayoría suficiente”.

El equipo de Casado manejaba datos de la suma de sus diputados y los de Ciudadanos, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria. Afirmaron que si hubieran ido juntos a los anteriores comicios de abril, habrían logrado 176 escaños, la mayoría absoluta.

Sin embargo, según ha podido saber ECD, la información en poder de Casado para intentar convencer a los de Arrimadas del triunfo electoral de España Suma no está justificada. De acuerdo con expertos de Metroscopia, las proyecciones sobre la hipotética victoria de "España Suma" se basan en simulaciones que no pueden arrojar certezas.

No se pueden tener datos concluyentes

ECD ha preguntado a expertos de Metroscopia por el argumento repetido por Casado, quien asegura que, con los 6.657.409 votos que han sumado PP y Ciudadanos en el 10N, habrían superado los escaños del PSOE. Los analistas explican que “no basta con agregar votos”, como hacen desde el PP

La justificación de Casado, aclaran los expertos, es endeble, porque “parte de una premisa falsa”. Las estimaciones que manejan los populares asumen que, si PP y Ciudadanos se presentasen juntos sacarían el mismo número de votos, lo cual es “falso”.

Los analistas consultados recuerdan el papel de los “vetos cruzados”: “No puede decirse que “si se juntasen PP+Cs+VOX+Navarra Suma obtendrían mayoría absoluta”, porque esta simulación no contempla que hay votantes de uno de estos partidos que jamás votaría a otro de la coalición, y viceversa”.

“Es muy complicado manejar datos sobre posibles coaliciones”

Consultado por ECD, el politólogo Pablo Simón ha defendido una tesis similar. “Es muy complicado obtener datos sobre coaliciones, porque es muy difícil saber cuál será el efecto de los rechazos cruzados ya existentes”, comenta.

El analista pone como ejemplo la sección catalana del partido de Arrimadas: “Ciutadans bebía mucho de los votantes del Partido Socialista de Cataluña, por lo que sería bastante probable que una coalición con el PP perjudicase al partido allí”. Cuenta que, en territorios como la Comunidad Valenciana, sucede lo contrario, y gran parte de los votantes de Cs procedían del Partido Popular.

Las fuentes de Metroscopia consultadas por ECD también aportan datos concretos. Afirman que “la mayoría” de votantes de Ciudadanos tienen una “nula posibilidad” de votar al PP. Al mismo tiempo, cuentan que dos tercios de los votantes del PP y el 80% de los de Ciudadanos no votarían a VOX.

Metroscopia no ve interés en preguntar por España Suma

ECD ha consultado a Metroscopia por los resultados que arroja el último Electopanel con fecha de 2 de febrero, que da un “empate de escaños” entre España Suma (PP y Cs) y el PSOE. Nuevamente, afirman que estas conclusiones “no pueden saberse”.

Añaden que desde Metroscopia no han sondeado a los ciudadanos sobre España Suma, y que por tanto no manejan datos al respecto. Consideran que “no tiene mucho sentido preguntar por un partido que no existe”, ni por futuribles o casos hipotéticos.

Concluyen que las simulaciones que han aparecido los últimos meses en los medios no son más que “artificios matemáticos” para demostrar “algo que ya sabemos, que la fragmentación partidista penaliza electoralmente”.

Las simulaciones no tienen en cuenta el tipo de coalición

Añaden que estos “artificios” no pueden demostrar que España Suma obtendría los mismos o más votos, porque habría que considerar “qué coalición concreta” se estaría llevando. “¿España Suma con Arrimadas? ¿O con Igea? El resultado podría ser muy distinto”, sentencian.

Recuerdan que las inexactitudes de esta abstracción, que Casado pasa por alto, son cruciales. En un contexto de “sobredosis electoral”, no es válido contemplar solo los “datos de origen”, como hacen desde el PP recordando los resultados del 28A y del 10N. El tipo exacto de coalición que se conformase sería determinante para que los votantes de estos partidos la apoyasen o no.

Concluyen que en este clima de saturación “la gente no está para inventos”, y que cuando se habla de España Suma nos estamos refiriendo a “cambalaches muy difíciles de interpretar”.

Pablo Simón explica, además, que PP y Ciudadanos “están evolucionando de manera diferente”. El PP se encuentra en ascenso, mientras que Cs está en declive. El politólogo sostiene que “Estimar sobre este panorama tan cambiante es difícil, y los datos son muy fantasiosos”. Aclara además que no puede hacerse una estimación fiable sin saber quién sería el candidato de la coalición o qué tipo de campaña electoral se llevaría a cabo.

Algunos precedentes desaconsejan la unión

A pesar de todo esto, los expertos consultados por ECD reconocen que lo único que puede saberse por el momento es que “en política, 1+1 no siempre es igual a 2”.

Con esto, los analistas de Metroscopia quieren decir que las coaliciones electorales entre partidos que ya se han producido no siempre han arrojado una simple agregación de los votos que habrían conseguido las formaciones por separado. Ponen el ejemplo del precedente de la fracasada unión entre Podemos e Izquierda Unida.

Y concluyen: “si tomamos un caso en que España Suma se ha conformado ya, como en País Vasco, podría decirse que”. Simón, por su parte, estima que el principal beneficiado de esta coalición sería, en todo caso, el PP. “Cs, y no el PP, es quien tiene fugas a otros partidos, por lo que sería más fácil para los de Casado”, concluye.